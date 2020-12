Il 5G supera ‘quota 100’ reti commerciali attive nel terzo trimestre 2020

Il 5G supera ‘quota 100’ reti commerciali attive nel terzo trimestre del 2020 a livello globale. Margini di crescita ancora elevati visto che l'85% degli operatori non dispone ancora della rete.

Il 5G supera ‘quota 100’ reti commerciali attive nel terzo trimestre del 2020 a livello globale. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione di Omdia, secondo cui sono esattamente 109 le reti commerciali broadband 5G operative nel terzo trimestre di quest’anno, che salgono a 140 se si conteggiano anche le reti 5G FWA.

Europa in testa

L’Europa occidentale conta il numero più elevato di reti commerciali 5G, pari a 33, seguita dall’area Asia Pacifico con 31 e dal Middle East con 17. Quest’ultimo, conta il numero più elevato di reti 5G FWA attive pari a 11, seguito dall’Europa occidentale con 8 e dall’area Asia Pacifico con 6.

Il 5G è già il secondo standard mobile più rapido per diffusione, alle spalle del 2G (Gsm). Il numero di reti 5G è già superiore del 38% rispetto a quelle 4G dopo due anni dal lancio. E dopo il primo anno dal lancio dei primi servizi commerciali il numero di abbonati supera già quello del 4G dopo tre anni dal lancio.

L’85% dei provider deve ancora realizzare la sua rete

I margini di crescita del 5G sono ancora enormi, visto che l’85% dei CSP (Communication Service Provider) deve ancora lanciare la sua rete commerciale.

Ciò dipende in parte dalla mancata disponibilità di spettro, in attesa quindi che i governi organizzino le gare per l’assegnazione dello spettro. Ma Omdia prevede comunque che entro il 2025 ci saranno 3 miliardi di sottoscrittori 5G a livello globale, par a circa un terzo dei sottoscrittori totali a servizi mobili.

A far ben sperare in primo luogo l’accordo piuttosto rapido della industry sulla maggior parte degli standard tecnologici, a fronte di apparecchiature di rete e smartphone compatibili sempre più diffusi.

C’è poi la crescente diffusione dell’utilizzo della rete, che farà certamente da volano per il nuovo standard che promette prestazioni migliori in termini di velocità e latenza, caratteristiche molto apprezzate dal mercato del gaming e professionale.

Segmento consumer e nuovi smartphone 5G

L’interesse del segmento consumer crescerà di pari passo con la diffusione sempre più capillare di smartphone 5G. Apple ha lanciato il suo nuovo modello iPhone 12, che sicuramente farà da traino ulteriore alla diffusione di massa del 5G insieme ai modelli già presenti sul mercato i Samsung e Huawei.

Il circolo virtuoso di nuovi smartphone e nuove reti 5G si innescherà in modo sempre più profondo, spingendo la realizzazione di nuove reti anche nelle aree più remote. Nel contempo, le altissime velocità rese possibili dalla onde millimetriche, supportate da iPhone 12 negli Usa, consentiranno ai service provider e ai partner di realizzare nuovi servizi specifici, ad esempio all’interno di stadi e centri commerciali.