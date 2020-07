5G Stand Alone, nuove linee guida dalla Gsma per gli operatori

L’associazione che raccoglie le principali telco globali ha rilasciato le nuove linee guida per il 5G Stand Alone.

La Gsma ha pubblicato le nuove linee guida per aiutare gli operatori con il lancio delle reti 5G Stand Alone (SA). Il documento contiene consigli di carattere tecnologico, nonché le best practice sullo spettro e regolatorie ed è stato realizzato con i principali player del 5G.

Lo sviluppo delle nuove reti che usano il 5G Stand Alone consentirà ad aziende e governi di sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo standard tecnologico in termini di bassissima latenza e IoT per migliorare i servizi al cliente delle aziende, sottolinea l’associazione.

5G Stand Alone Option 2 potrà rispondere a criteri più stringenti e fornire soluzioni ottimali e differenziate, per lo sviluppo di business diversi, sciogliendo il potenziale di nuovi servizi.

Dal punto di vista tecnico, il 5G Stand Alone combina l’elevata performance del New radio con una rete nativamente cloud, sistema ottimale per le aziende clienti degli operatori. Lo sviluppo delle nuove reti 5G SA è fondamentale per sbloccare un mercato potenziale di 700 miliardi di dollari per aziende governi globali. Fra i settori coinvolti quelli della sicurezza avanzata delle reti pubbliche, l’educazione a distanza e l’eHealth. “Lo sviluppo di reti completamente virtualizzate che usano il 5G Stand Alone faciliterà l’Edge Computing e il Network Slicing”, ha detto Alex Sinclair, Chief Technology Officer di Gsma.