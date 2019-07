5G, JMA Teko presenta ‘IOTA’, la prima soluzione ad onde millimetriche studiata per applicazioni in-building

L’annuncio è stato effettuato nel corso dell’evento “5G…NOW!” svoltosi oggi presso il JMA Podium di Castel San Pietro Terme (BO), un evento organizzato da JMA Teko in collaborazione con l’Agenzia Art-ER e la Regione Emilia Romagna.

Teko Telecom, parte del gruppo JMA Wireless, annuncia il completamento della prototipazione del proprio prodotto 5G a onde millimetriche denominato “IOTA”, specificatamente studiato per applicazioni in-building, enterprise e factory, sviluppato nei centri di R&D del gruppo: JMA Teko (Castel San Pietro Terme – Bologna Technology Center) e Phazr (Dallas, Tx, USA).

Questo è un considerevole passo avanti dal punto di vista dello sviluppo del prodotto, e prepara la strada ai successivi test per renderlo disponibile in trial selezionati.

La soluzione 5G di JMA Wireless è stata progettata per rispondere agli stringenti requisiti di qualità, pervasività e affidabilità che caratterizzeranno gli scenari di deployment in-building del 5G, quali ad esempio quelli relativi alle factory 4.0., ed è costituita da due elementi:

• la componente di banda base, basata sulla piattaforma XRAN, unica al mondo ad avere realizzato lo stack 4G interamente software su server commerciali basati su processori Intel®, e attualmente in esercizio in reti live, sviluppata interamente dal settore R&D di JMA Teko;

• la componente radio ad onde millimetriche, sviluppata dal team Phazr di JMA Wireless basato in U.S.A., che utilizza un componente di controllo basato su tecnologia Intel®.

L’unione di queste tecnologie e competenze ha portato allo sviluppo di un prodotto 5G che sarà posizionato sia sul mercato Italiano, che in quello Europeo e Statunitense.

L’annuncio è stato effettuato nel corso dell’evento “5G…NOW!” svoltosi giovedì 11 luglio presso il JMA Podium di Castel San Pietro Terme (BO), un evento organizzato da JMA Teko in collaborazione con l’Agenzia Art-ER e la Regione Emilia Romagna, che ha visto la presenza di numerosi ospiti, sia di provenienza istituzionale (come il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il Console generale U.S.A. Benjamin V. Wohlauer) sia dei partner consolidati di JMA Teko.

Tra questi si segnala la presenza di TIM: “Siamo felici di partecipare a un evento di questo tipo, che celebra le eccellenze italiane proiettate in una dimensione internazionale”, ha commentato Elisabetta Romano, Chief Technology and Innovation Officer di TIM. “L’avvento del 5G, che TIM ha già lanciato con coperture macro a Torino, Roma e Napoli e che presto sarà disponibile nelle altre principali città italiane, segnerà una svolta radicale nel modo in cui la tecnologia wireless entra nella nostra vita personale e lavorativa. JMA Teko è uno dei nostri partner tecnologici consolidati, e nei prossimi mesi avremo la possibilità di provare la loro soluzione 5G in-building nei nostri laboratori di Torino”.

Un importante elemento del processo di sviluppo è stata poi la collaborazione in corso con Intel, oltre che con gli operatori e i system integrator. Tutti hanno collaborato e portato una comprensione delle sfide uniche di questo progetto.

JMA è parte del programma Intel Network Builders da inizio 2018. La piattaforma XRAN è l’unica ad avere lo stack LTE al 100% software, e gira su server commerciali basati su processori Intel® in architettura x86. Inoltre, la soluzione 5G appena presentata ha la componente radio che sfrutta anch’essa la tecnologia Intel, fra cui Intel® Xeon® e FPGA Intel® PAC N3000. Pat Mead, FPGA Sales Director nel Network and Custom Logic Group di Intel, è intervenuto all’evento.

Infine, Remo Ricci, l’AD di JMA Teko ha concluso la serata e la presentazione commentando: “Sono emozionato e onorato di aver avuto l’opportunità di presentare la nostra soluzione 5G alla presenza di ospiti per noi così importanti: dalla Regione, che ci ha sostenuto nei nostri progetti di sviluppo, ai nostri partner che hanno creduto in noi e continuano a sostenerci con la loro fiducia. A tutti va il mio ringraziamento e il mio impegno personale a offrire loro sempre il meglio, per uno sviluppo d’insieme delle nostre Aziende e del nostro Paese”.