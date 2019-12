Anche quest’anno Roma è stata al centro del confronto sul 5G e sui nuovi servizi innovativi in rete, con la seconda edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome”. La Conferenza ha avuto 101 relatori, 20 panel, con oltre 400 partecipanti e 85 iscritti alla scuola di dottorato che si è tenuta in parallelo. L’evento, giunto alla seconda edizione, ha rinnovato l’esigenza del confronto tra istituzioni, università ed imprese ed ha allargato la platea di relatori e partecipanti in tre direzioni:

a) verso coloro che useranno 5G per sviluppare e offrire applicazioni e servizi in diversi scenari (e.g., agricoltura, commercio, energia, finanza, manifattura/industria, media, protezione civile, salute, sicurezza, trasporti, etc.); b) verso le amministrazioni e gli enti pubblici; c) verso esponenti della politica. Di seguito trovate i link per accedere ai video-interventi, alle video-interviste registrate a margine dell’evento, al videoreportage, alla gallery con le foto della tre giorni, alle slide dei relatori, alla rassegna stampa italiana ed estera, infine all’ebook “The 5G Italy ebook 2019: a Multiperspective view of 5G”. Ed ora come dare seguito al successo registrato in questa edizione appena conclusa di 5G Italy anche con il vostro contributo? L’evento dell’anno prossimo dovrà avere lo stesso formato di quest’anno? Va disegnato un format diverso? È il caso di prevedere incontri tematici più ristretti e specifici? Rivolgiamo a voi queste domande, invitandovi a farci avere i vostri commenti e suggerimenti sul form che troverete al seguente link.

Videoreportage: Il corto della seconda edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si è tenuta il 3-4 e 5 dicembre 2019 all’Auditorium del CNR, con il meglio delle videointerviste e i momenti salienti della Conferenza.