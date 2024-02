5G & Co. 2024, appuntamento il 16 e 17 aprile a Roma

“5G & Co. 2024. Everything is Connected” è il titolo della sesta edizione di 5G Italy, la Conferenza italiana di riferimento per le tematiche del 5G e delle sue molteplici aree di applicazione promossa e organizzata dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni).

Il convegno, che si terrà il 16 e 17 aprile 2024 a Roma – nella splendida cornice del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 9/a – darà ampio spazio ai nuovi servizi, alle applicazioni, ai Verticals necessari per creare il nuovo ecosistema basato sulla nuova infrastruttura stand alone . Uscito dalla sua prima fase tecnologica di avvio, il 5G sta evolvendo silenziosamente verso una molteplicità di applicazioni capillari a vantaggio soprattutto del mondo aziendale.

La Conferenza sarà caratterizzata da numerosi panel tematici, tra cui:

· I principali vantaggi del 5G per il mondo del

Business

· I principali ostacoli al pieno dispiegamento del

nuovo standard mobile

· Le nuove tecnologie in arrivo con il 5G (Cloud,

Edge, AI, Metaverso, Open Ran e DAS)

· I limiti elettromagnetici, le Reti private e

Verticals

· La strategia europea per lo sviluppo efficiente

e armonizzato delle spettro radio

Partecipanti

5G & Co. 2024 si avvarrà del contributo prezioso di rappresentanti istituzionali (Governo, Parlamento e Enti) e di personalità C-level delle aziende più rilevanti del panorama industriale italiano e enti internazionali.

Partecipanti in presenza e online

La conferenza si svolgerà in presenza, con un pubblico top level e sarà trasmessa anche in live streaming.

Business Networking

“5G & Co. 2024” sarà anche una grande occasione di networking per intercettare nuove opportunità di incontro tra istituzioni, industria, sistema universitario e decisori.

Per partecipare

Partnership

L’ultima edizione di 5G Italy

5G & Co. 2024 è promosso ed organizzato dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, ente non-profit riconosciuto dal MIUR). Il CNIT svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT: consorzia 42 università pubbliche, dispone di 7 Laboratori Nazionali con oltre 100 ricercatori e a esso afferiscono oltre 1.300 professori e ricercatori.