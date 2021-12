Il punto della situazione sullo sviluppo e la diffusione del 5G in Italia e in Europa con Sabrina Baggioni, 5G Program Director di Vodafone, nel suo intervento al 5G Italy, la conferenza organizzata dal Cnit (Consorzio nazionale interuniversitario delle telecomunicazioni) in corso a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre.

5G, tutto un altro mondo rispetto al 2017

Casi concreti, Milano 5G, cosa sta succedendo in Europa dall’osservatorio privilegiato di Vodafone (vedi il sito dedicato https://www.vodafone5g.it/).

“Il 5G è ormai passato da una fase di pura sperimentazione ed è diventato una realtà”, dice Sabrina Baggioni, sottolineando che dai primi test con i primi prototipi a Milano nel dicembre del 2017, presentati 4 anni fa alla prima edizione del 5G Italy, è passata un’era geologica dal punto di vista dell’implementazione del nuovo standard.

#5GItaly2021 @SabrinaBaggioni: “Nel mondo 5G l’investimento più importante è la performance. Nello specifico si tratta di una velocità di quasi 4 volte superiore al 4G” #5G #PNRR pic.twitter.com/FXWbs2yMVw — 5GItaly (@5GItaly) December 1, 2021

“La tecnologia, gli oggetti, le soluzioni le reti, le architetture sono completamente cambiate in quattro anni. Oggi siamo sul mercato con il 5G. La realtà del 5G non è soltanto in Italia, ma siamo presenti in 244 città di 10 paesi europei”, precisa la responsabile 5G di Vodafone. “Abbiamo costruito le reti in primo luogo sulle frequenze 3.5-3.8 Ghz. Stiamo lavorando per ottimizzare nei vari paesi in tempi diversi l’utilizzo della banda 700 Mhz, appena diventerà disponibile, e si sta guardando anche a soluzioni le bande millimetriche più elevate”.

Nel frattempo, l’innovazione non si è fermata

“Non è soltanto una questione di copertura, i passi in avanti si vedono un po’ a 360° nel mondo 5G”, prosegue.

La maggioranza delle reti in Europa ha una performance superiore a 1 Gigabit al secondo, che non è la velocità di picco che il 5G raggiungerà, pari a 10 Gigabit al secondo, ma è una velocità che consente un throughput oggi quantificato in 3,7 volte superiore a quello del 4G.

I terminali 5G sono oggi disponibili in una varietà di gamma e di prezzo molto ampia.

Il recente Mobility Report di Ericsson dello scorso mese di giugno ha valutato che l’uptake del 5G, vale a dire l’adozione, l’utilizzo e l’acquisto dei terminali 5G è partito in ritardo ma in realtà in questi tre anni ha superato in velocità il 4G.

Terminali più dedicati all’FWA esistono e sono pronti per il 5g o lo sono nativamente.

In Germania Vodafone ha già lanciato un’offerta 5G per la famiglia, quello che è ancora un po’ in ritardo sono i terminali integrati per le applicazioni industriali. Se ne vedono ancora pochissimi, sono ancora prototipi.

Ci sono soluzioni 5G per settori verticali come ad esempio la salute, ma dobbiamo essere intermediati da un router 5G.

Stand Alone e network slicing, si comincia ad avvicinarsi. Il protocollo è oggi disponibile ma non ancora commercialmente.

In Germania Vodafone è live con la versione 5G stand alone, sta partendo con un progetto pilota con la Coventry University.

In Italia a Genova, in occasione della visita del ministro del Mise alla sperimentazione 5G in atto, è stato dimostrato non stand alone (quindi in fase pre-standard) per la prima volta come funziona, cosa fa, in che modo gestisce le priorità di traffico e la performance il network slicing.

I Mec (Multiaccess Edge Computing) fondamentali per offrire servizi a bassa latenza sono già attivi, sono tre sulla rete italiana, ne arriverà un altro nel corso del prossimo anno. Sono live in quattro paesi europei del mondo Vodafone con soluzioni basate sulla latenza.

Il mondo del Mobile private network

“Un altro mondo che si è sviluppato molto è quello delle Mobile Private Network legato al settore industriale – aggiunge Sabrina Baggioni – legato in particolare ai campus universitari, al mondo ospedaliero, alle aree portuali. Mondi che sono più circoscritti su cui noi stiamo lavorando con tre versioni diverse e siamo in deployment in 11 paesi dove sono già realizzate o in via di realizzazione le reti”.

#5Gitaly2021 @SabrinaBaggioni @VodafoneIT : Il Joint Research Lab ha come obiettivo la promozione di un circuito urbano promiscuo con un’infrastruttura smart, cablata e tecnologicamente avanzata, che permetta il transito di veicoli sperimentali in sicurezza.” #5G #SmartCity pic.twitter.com/zY6YKaWVLA — 5GItaly (@5GItaly) December 1, 2021

Innovazione: come cambia il mondo delle interfacce

Vodafone sta lavorando con il Politecnico di Milano e la Regione Lombardia sul mondo delle interfacce. “Cambieranno tantissimo le interfacce, sia alla guida che negli ambiti indoor – dice – stiamo lavorando con Fondazione Politecnico di Milano e partner molto rilevanti per nuovi sviluppi: con il Joint Research Lab Tech Bus a Milano, per realizzare una linea completamente elettrica e autonoma in prospettiva. E qui è tutta l’interazione fra il veicolo pubblico e la città che è in via di ridefinizione per la nascita di una nuova circonvallazione molto più sicura e appealing per i cittadini”.

La sperimentazione di Genova

Droni 5G, sempre più piccoli e leggeri, sono utilizzati oggi a Genova per il monitoraggio dei piloni della soprelevata cittadina. “I router 5G oggi sono molto più piccoli e leggeri, l’evoluzione tecnologica è rapidissima”, dice Baggioni, ricordando che a Genova la sperimentazione punta sulla sicurezza della viabilità cittadina (una linea del bus connesso in 5G gestisce già i semafori in modo autonomo per alleggerire il traffico) e il monitoraggio delle infrastrutture (la soprelevata).

Sotto alla soprelevata col drone si riproduce la realtà di 5 piloni, sempre molto critici e a rischio usura. Con riproduzioni 5G in tempo reale, Vodafone lavora con il Comune per definire le tempistiche e le informazioni che potranno consentire una gestione preventiva, mirata della manutenzione.

Soluzioni commerciali già sul mercato riguardano invece il segmento consumer del gaming (Gamenow) e sul palco nel settore dei media e dello spettacolo.

Da ologrammi sul palco, a interviste interattive

fino a soluzioni in ospedale, in sala operatoria al San Raffaele

e un servizio concreto di manutenzione sui binari di Ferrovie Nord per meglio supportare gli operatori nella gestione dei quadri elettrici.

Casi d’uso in Europa

In Uk Vodafone sta lavorando per una gestione migliore dei campi di pale eoliche. Un ambito dove l’intervento in tempo reale sulle pale eoliche è fondamentale per la gestione green dell’energia.

In Germania, insieme a Porsche, in un circuito dedicato allo studio e all’innovazione delle auto connesse più sicure, c’è una mobile private network in campo.

In Spagna, con la Croce Rossa iberica, in aiuto della fragilità: spesso gli anziani si perdono quando vanno in giro, ed è stata realizzata una soluzione che consente di monitorare le persone più deboli, a rischio disorientamento.

In Germania una soluzione realizzata con Bmw, si tratta del primo veicolo che ha a bordo una connettività 5G integrata con la sim.

5G Italy, come seguire online la 4^ edizione

“5G Italy – a European Perspective. PNRR, Investimenti, Mercato, Ricerca, Competenze e Crescita” è il titolo della 4^ edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si terrà con la modalità ibrida on line su www.5GItaly.eue on site nella Capitale per tre giorni: 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2021, presso la Sala Capranichetta e la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in piazza di Monte Citorio. La partecipazione in sala è consentita solo su invito personale da parte dell’organizzazione.

Per seguire online la Conferenza registrati su www.5GItaly.eu