Si rinnova l’appuntamento annuale con 5G ITALY, che si è confermata, nel corso degli anni la manifestazione italiana più rilevante dedicata al 5G e alle sue molteplici aree di applicazione. La Conferenza è promossa ed organizzata dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni).

5G Italy, come seguire online la 4^ edizione

“5G Italy – a European Perspective. PNRR, Investimenti, Mercato, Ricerca, Competenze e Crescita” è il titolo della 4^ edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome, che si terrà con la modalità ibrida on line su www.5GItaly.eu e on site nella Capitale per tre giorni: 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2021, presso la Sala Capranichetta e la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in piazza di Monte Citorio. La partecipazione in sala è consentita solo su invito personale da parte dell’organizzazione.

La sfida del PNRR e fondi per l’infrastruttura TLC

Anche l’edizione 2021 di 5G ITALY rappresenterà un’occasione di confronto e di approfondimento sulle attuali sfide tecnologiche.

La rete di TLC e il 5G costituiscono il tessuto nervoso delle comunicazioni elettroniche e saranno indispensabili per sostenere il processo di transizione digitale necessario alla crescita del Paese.

Sarà questo il cuore delle tematiche di 5G ITALY 2021 con un focus sull’Italia, sull’Europa e sui programmi di spesa del PNRR, che prevede l’allocazione di importanti risorse per la digitalizzazione del Paese.

L’agenda

Anna Ascani , Sottosegretario, Mise

, Sottosegretario, Mise Franco Bassanini , Presidente, Open Fiber

, Presidente, Open Fiber Marco Bentivogli , Base Italia

, Base Italia Aldo Bisio , CEO, Vodafone

, CEO, Vodafone Nicola Blefari Melazzi , Direttore, Cnit

, Direttore, Cnit Enrico Boccardo , Presidente, CFWA

, Presidente, CFWA Elena Bottinelli , Gruppo San Donato

, Gruppo San Donato Enza Bruno Bossio , Camera dei Deputati

, Camera dei Deputati Marco Bussone , Presidente, Uncem

, Presidente, Uncem Maria Chiara Carrozza , Presidente, CNR

, Presidente, CNR Nunzia Ciardi , Vicedirettore, Agenzia per la cybersicurezza nazionale

, Vicedirettore, Agenzia per la cybersicurezza nazionale Diego Ciulli , Google

, Google Maurizio Dècina , Professore Emerito, Politecnico di Milano

, Professore Emerito, Politecnico di Milano Claudio De Vincenti , Presidente, Aeroporti di Roma

, Presidente, Aeroporti di Roma Pierluigi Di Palma , Presidente, Enac

, Presidente, Enac Claudio Farina , EVP Digital Transformation and Technology, SNAM

, EVP Digital Transformation and Technology, SNAM Giovanni Ferigo , CEO, INWIT

, CEO, INWIT Vera Fiorani , AD, Rete Ferroviaria Italiana

, AD, Rete Ferroviaria Italiana Massimiliano Garri , Direttore Innovation & Market Solutions, TERNA

, Direttore Innovation & Market Solutions, TERNA Roberto Gualtieri , Sindaco di Roma

, Sindaco di Roma Jeffrey Hedberg, CEO, WINDTRE

CEO, WINDTRE Hu Kun , Presidente, ZTE Western Europe

, Presidente, ZTE Western Europe Giacomo Lasorella , Presidente, AGCOM

, Presidente, AGCOM Nico Losito , VP, IBM Technology

, VP, IBM Technology Riccardo Mascolo , Ericsson

, Ericsson Stefano Mele , Partner, Gianni&Origoni

, Partner, Gianni&Origoni Fabrizia Montefiori , Presidente, Tiesse

, Presidente, Tiesse Alessandro Morelli , viceministro Mims

, viceministro Mims Giorgio Mulè , Sottosegretario, Difesa

, Sottosegretario, Difesa Alessio Murroni , Cambium Networks Italy

, Cambium Networks Italy Luigi Nicolais , Università di Napoli, Federico II

, Università di Napoli, Federico II Mario Nobile , DG, Mims

, DG, Mims Antonio Palmieri , Camera dei Deputati

, Camera dei Deputati Luigi Paganetto , Università di Roma, Tor Vergata

, Università di Roma, Tor Vergata Piero Poccianti , Presidente, Associazione italiana Intelligenza Artificiale

, Presidente, Associazione italiana Intelligenza Artificiale Donatella Proto , dirigente MiSe

, dirigente MiSe Beniamino Quintieri , Università di Roma, Tor Vergata

, Università di Roma, Tor Vergata Paolo Ravazzani , Consiglio Nazionale delle Ricerche

, Consiglio Nazionale delle Ricerche Remo Ricci , CEO, JMA Teko

, CEO, JMA Teko Valerio Romano , Accenture

, Accenture Agostino Santoni , Presidente, Confindustria Digitale

, Presidente, Confindustria Digitale Guido Saracco , Rettore Politecnico di Torino

, Rettore Politecnico di Torino Guido Scorza , Componente del Garante per la protezione dei dati personali

, Componente del Garante per la protezione dei dati personali Camilla Sebastiani , Capo Segreteria Tecnica, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale

, Capo Segreteria Tecnica, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Adolfo Urso , Presidente, COPASIR

, Presidente, COPASIR Colin Wilcock, Chairman, 6G-IA

5G Italy è promosso ed organizzato dal CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it, ente non-profit riconosciuto dal MIUR). Il CNIT svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT: consorzia 38 università pubbliche, dispone di 6 Laboratori Nazionali con oltre 100 ricercatori e ad esso afferiscono oltre 1.300 professori e ricercatori.

5G Italy è promosso ed organizzato dal CNIT

