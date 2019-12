5G Italy 2020, come vorreste la prossima edizione?

Pubblichiamo il messaggio di Nicola Blefari Melazzi, Direttore Generale CNIT, rivolto ai partecipanti e ai relatoti di "5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR: "Ci chiediamo ora come dare seguito a 5G Italy: con un nuovo format? Sarebbero utili degli incontri tematici più ristretti e specifici?".

Cari relatori e partecipanti a 5GItaly 2019,

vorrei ringraziare, attraverso le pagine di Key4biz e a nome del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, http://www.cnit.it), tutti coloro che sono intervenuti e che hanno partecipato alla Conferenza “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR.

5G Italy 2019, il racconto multimediale

Ci fa molto piacere comunicarvi che abbiamo pubblicato sul nostro sito (www.5gitaly.eu) la photogallery, le videointerviste, il corto della seconda edizione, gli interventi del convegno, le slide, la rassegna stampa e la versione elettronica del libro “The 5G Italy Book 2019: a Multiperspective View of 5G”.

5G Italy, i numeri della II edizione

Speriamo che abbiate trovato di vostro interesse la Conferenza, la Scuola di dottorato, le sessioni scientifiche e il libro, che descrive lo stato attuale di 5G, le sue componenti tecnologiche e le sue prospettive evolutive.

Abbiamo avuto 101 relatori, 20 panel, 400 iscritti alla Conferenza principale e 85 iscritti alla Scuola di dottorato.

L’obiettivo di 5G Italy

L’evento, giunto alla seconda edizione, è nato con l’obiettivo principale di riunire non solo la comunità tecnica, scientifica e accademica che si occupa di Telecomunicazioni e di 5G, ma di allargare la platea di relatori e partecipanti in tre direzioni:

Verso coloro che useranno 5G per sviluppare e offrire applicazioni e servizi in diversi scenari (e.g., agricoltura, commercio, energia, finanza, manifattura/industria, media, protezione civile, salute, sicurezza, trasporti, etc.);

Verso le amministrazioni e gli enti pubblici;

Verso esponenti della politica.

Infatti, crediamo che ci siano già molti eventi in Italia e nel mondo che si occupano della tecnologia di 5G e rivolti a imprese e specialisti del settore, mentre ci siano poche occasioni per far interloquire esponenti di settori diversi, amministratori e decisori politici. D’altra parte, la caratteristica maggiormente innovativa di 5G è proprio quella di aprire nuovi scenari applicativi. Inoltre, 5G avrà un più vasto ecosistema, che include più attori e più complesse relazioni e opportunità commerciali e ha caratteristiche di maggiore eterogeneità e dinamicità. Infatti, anche i settori applicativi saranno attivamente coinvolti nella creazione e fornitura di servizi per gli utilizzatori finali, collaborando alla progettazione e gestione delle applicazioni e alla relativa catena del valore.

5G Italy 2020, inviate commenti e suggerimenti

Ci chiediamo ora come dare seguito a 5G Italy: l’evento dell’anno prossimo dovrà avere lo stesso formato di quest’anno, oppure adesso, che abbiamo raggiunto la partecipazione attesa, possiamo pensare a formule diverse? Sarebbero utili degli incontri tematici più ristretti e specifici? Come bilanciare l’esigenza del confronto con quella di non esagerare con il numero di convegni e al contempo essere fruttuosi?

Vorrei rivolgere a voi queste domande, invitandovi a far avere i vostri commenti e suggerimenti, che sicuramente deriveranno da esigenze reali e sentite, al seguente link: https://forms.gle/kNpasVDsekp61iYZ7

A nome del CNIT, ringrazio tutti voi e Supercom, che ha egregiamente organizzato la Conferenza.