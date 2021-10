Un nuovo report del MIT in collaborazione con Ericsson analizza l’impatto positivo della connettività nel processo di decarbonizzazione dei settori industriali maggiormente inquinanti.

Un nuovo report pubblicato dalla MIT Technology Review analizza l’impatto positivo della connettività nel processo di decarbonizzazione dei settori industriali maggiormente inquinanti. Battezzato ‘Decarbonizing industries with connectivity and 5G’, il report è sponsorizzato da Ericsson, ed è basato su dichiarazioni di dirigenti senior specializzati in tecnologia, business e rinnovabili.

Il report

Di fatto, il rapporto valuta come l’uso della connettività, incluso il 5G e altre tecnologie mobili digitali, può consentire la decarbonizzazione dell’energia e dell’elettrificazione, manifatturiera e dei trasporti.

Scarica il report Decarbonizing industries with connectivity and 5G in PDF

Il rapporto conclude che il 5G e altre tecnologie mobili digitali possono generare un’accelerazione trasformativa degli sforzi di decarbonizzazione, grazie alla loro velocità di implementazione, alla minore latenza e alla loro capacità di aiutare le organizzazioni a connettersi e gestire risorse disparate e remote.

I punti chiave

Il 5G è un fattore chiave per generare nuovi guadagni di efficienza e nuovi processi operativi sostenibili. Inoltre, il 5G e altre tecnologie mobili consentono alle organizzazioni di raggiungere considerevoli guadagni in termini di efficienza energetica grazie ad un migliore monitoraggio e una riduzione dei rifiuti e dei costi materiali tramite un’ottimizzazione delle pratiche.

I dati delle reti mobili possono migliorare le capacità degli analytics. I dati generati dai dispositivi IoT, dai veicoli a guida autonoma, e la maggior visibilità che i device offrono ai decisori nelle loro attività possono garantire una più ampia vista di attività che offrono emissioni di gas serra. Tutto ciò consente di creare una piattaforma potente di analytics per sostenere in maniera esponenziale i decisori nel processo di decarbonizzazione.

Alcuni dei settori che producono la maggior parte delle emissioni sono interconnessi fra loro. Molte organizzazioni sono interconnessi tramite modelli operativi interdipendenti ed ecosistemi di business che già forniscono dati e viste condivise. Il 5G può facilitare sistemi maggiormente interconnessi che consentono diverse condivisioni di dati lungo la supply chain, le reti logistiche e le reti energetiche aprendo così a salti di qualità importanti per abbassare le emissioni.

I governi e le aziende sono sotto forte pressione per trasformare il modo in cui l’energia ei materiali vengono generati e consumati per ridurre rapidamente le emissioni di carbonio.

Punti critici

Nell’agosto 2021, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite ha pubblicato il suo sesto rapporto in cui prevede inequivocabilmente che, senza riduzioni sostanziali e immediate delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altri gas serra, il mondo dovrà affrontare una serie di irreversibili punti critici del clima, che hanno un impatto su tutto, dalla produzione alimentare ai modelli migratori fino all’economia globale.

Il rapporto fra connettività e decarbonizzazione sarà fra i temi affrontati nella quarta edizione della conferenza 5G Italy 2021, organizzata dal CNIT, in programma dal 30 novembre al 2 dicembre.