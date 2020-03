Open Fiber e Linkem hanno siglato un accordo per realizzare un progetto di sperimentazione sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) nella banda di frequenze 3,5 GHz, di cui Linkem è assegnataria e che è riconosciuta a livello internazionale tra le bande pioniere per lo sviluppo del 5G.

In base all’accordo, le due aziende effettueranno dei test sulla soluzione tecnologica FWA di Linkem anche in ottica 5G con lo scopo di poter garantire una migliore connettività, rispetto a soluzioni FWA tradizionali, nelle aree a bassa densità abitativa.

La soluzione che sarà testata è 5G Ready e rispetta lo standard 3GPP, ossia è in grado di supportare pienamente e in continuità tutte le potenzialità del 5G già a partire dal 2021. In base alla collaborazione, Open Fiber renderà disponibili i necessari servizi di rilegamento in fibra ottica ad altissima capacità (backhauling) tra l’antenna e la core network di Linkem, che ne garantirà la compatibilità nell’utilizzo delle frequenze di cui è assegnataria.

Sperimentazione nelle zone più isolate e a bassa densità di popolazione

La sperimentazione sarà avviata nelle zone più isolate e a bassa densità di popolazione. Proprio in queste aree Open Fiber sta portando la connettività ultraveloce nell’ambito dei tre bandi Infratel di cui è risultata aggiudicataria.

Ripa, Ad Open Fiber: “La nostra rete in fibra è fondamentale per supportare lo sviluppo dei servizi FWA e 5G”

“L’innovazione tecnologica può garantire un ampio ventaglio di servizi per i cittadini, le imprese e le istituzioni anche nei piccoli comuni e nelle aree più isolate del Paese. Per usufruire dei suoi benefici è necessario colmare il digital divide grazie alla disponibilità di una rete in fibra ottica in grado di far raggiungere e superare all’utente finale, il Gigabit/s”, ha commentato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber, che ha spiegato: “La nostra rete in fibra è fondamentale per supportare lo sviluppo dei servizi FWA e 5G, ed è un asset fondamentale per l’abilitazione di tutte le applicazioni innovative, come la telemedicina, il telelavoro o la guida assistita, che possano aver bisogno di integrare anche la mobilità e la pervasività oltre alla larghezza di banda e alla bassa latenza. Siamo sicuri che la collaborazione con Linkem, operatore che si è distinto da sempre per la sua capacità di innovazione, sarà di reciproca soddisfazione e aprirà la strada a nuove opportunità per il nostro mercato”.

Rota, ad Linkem: “Grazie alla fibra, il 5G nelle aree rurali e isolate”

“Linkem ha puntato in anticipo rispetto ad ogni altro operatore sul modello tecnologico Fixed Wireless, basato sulla complementarietà tra la fibra ad altissima capacità, per collegare le antenne, e la flessibilità e sostenibilità abilitate dalla tecnologia wireless”. Ha dichiarato Davide Rota, Amministratore Delegato di Linkem, che ha aggiunto: “Siamo certi che la sperimentazione che condurremo con Open Fiber confermerà le potenzialità, anche nella prospettiva del 5G, abilitate dalla tecnologia Wireless fissa su frequenza licenziata per accelerare il dispiegamento dei servizi a banda ultralarga nelle aree più svantaggiate del Paese in termini di divario digitale. Siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione la nostra peculiare esperienza di leader italiano dei servizi 5G FWA al fine di accelerare il raggiungimento di un obiettivo cruciale per lo sviluppo del Paese in termini di competitività e sviluppo.

“Grazie alla fibra ottica, soluzione di riferimento per ottimizzare la connettività del 5G”, ha concluso Rota, “sarà possibile sperimentare e introdurre una piattaforma tecnologica a maggiore efficienza e scalabilità anche nelle aree rurali e isolate, che potranno usufruire di servizi digitali innovativi proprio come le grandi città. Open Fiber, operatore wholesale only, si colloca pertanto come partner ideale per operatori 5G FWA quali Linkem che vogliano sviluppare in modo sicuro e veloce soluzioni infrastrutturali innovative per il mercato del broadband”.