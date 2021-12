Nuovo report appena pubblicato da sull’impatto delle reti private 5G da parte di NTT, un fornitore globale di tecnologie e soluzioni di business realizzato da Economist Impact. Il report, battezzato ‘Private 5G here and now’, è stato condotto su un campione di 216 Cio e decisori senior nel Regno Unito, Usa, Giappone e Germania, per analizzare le sfide per l’adozione e implementazione di reti private 5G. Il report evidenzia che per il 90% degli intervistati le reti private 5G diventeranno la scelta standard.

Dove sono sviluppate le reti private 5G?

Poco più della metà degli intervistati, il 51%, ha reso noto che intende realizzare una rete privata 5G nei prossimi 24 mesi per migliorare la sicurezza, l’affidabilità e la velocità delle reti, con il 30% dei rispondenti che già sta sviluppando la nuova rete o lo sta per fare.

L’interessa maggiore arriva dalla Germania, con il 40% delle aziende tedesche interpellate che sta già sviluppando reti private 5G. Nel Regno Unito la percentuale è pari al 28%, del 26% in Giappone e del 24% negli Usa.

Per la maggior parte degli interpellati, pari all’80%, il Covid-19 ha reso più semplice procurarsi il budget necessario per lo sviluppo del 5G. Una visione appoggiata in primo luogo in Germania (93%), a seguire nel Regno Unito (77%) e poi in Giappone (65%).

Preoccupazioni sulla security accelerano l’adozione di reti private 5G

Con il fenomeno dei ransmoware in crescita, i Cio e Ciso aziendali stanno cercando il modo di accrescere le loro difese per contrastare attacchi sempre più sofisticati. Il 69% degli intervistati crede che la sicurezza delle reti attuali non sia sufficiente.

Altri punti deboli riguardano il controllo dei dati aziendali (48%), la copertura e la velocità (43%) e il tempo di risposta (latenza) del loro attuale fornitore di servizi (40%). Rispetto a tecnologie come Wi-Fi e 5G pubblico, le reti 5G private offrono funzionalità di sicurezza significativamente maggiori.

L’83% degli intervistati considera un accresciuto livello di privacy e sicurezza come importanti risultati attesi dall’implementazione di reti private 5G.

È chiaro che i CIO vogliono sicurezza e controllo, di pari passo con la digitalizzazione, e credono che una rete 5G privata locale consentirà questi requisiti aziendali critici. Questo incoraggia le aziende a costruire e gestire le proprie reti 5G private.

Sfide e strategie per lo sviluppo di reti private 5G

Il rapporto identifica che:

l’ostacolo più comune (44%) all’implementazione di reti 5G private è l’integrazione della tecnologia con sistemi e reti legacy.

La complessità che circonda l’implementazione e la gestione delle reti 5G private è citata anche come un’altra barriera significativa dal 37% degli intervistati.

I dipendenti privi delle competenze e delle competenze tecniche per gestire le reti 5G sono la terza barriera più comune che deve affrontare il 30% delle aziende.

Questo è uno dei motivi per cui l’outsourcing a un provider di servizi gestiti è l’approccio preferito dal 38% dei CIO quando si tratta di implementare reti 5G private.

L’acquisto di una rete 5G privata “as-a-service” può accelerare i tempi di adozione e offrire una migliore esperienza per l’utente finale e un ritorno sull’investimento.

Secondo il report, il 5G privato alimenta la trasformazione digitale in tutti i settori. La ricerca evidenzia che l’adozione del 5G privato è in atto. Le aziende che sfruttano il 5G privato avranno un vantaggio competitivo che si tratti di una fabbrica, di centri di distribuzione, vetrine o uffici.