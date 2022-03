Gli ultimi sviluppi del 5G nel campo medico, in particolare uno sguardo alle prime applicazioni massive di questa tecnologia negli ospedali in Cina, il paese con la tecnologia 5G più avanzata e diffusa.

Come ogni anno la Wunderman Thompson Intelligence ha pubblicato la lista dei 100 trend più rilevanti per l’anno 2022. Anche questa volta, come nelle precedenti occasioni, dedicheremo alcuni approfondimenti all’analisi dei temi più interessanti per quanto riguarda tecnologia, società e business.

Nel nostro primo articolo abbiamo deciso di focalizzarci sul trend n°15 della sezione Tech & Innovations: gli Advanced Avatars, ovvero avatar virtuali con sembianze umane.

In questo secondo appuntamento parleremo invece degli sviluppi del 5G nel campo medico e, in particolare, come stanno procedendo le prime applicazioni massive di questa tecnologia negli ospedali in Cina, il paese con la tecnologia 5G più avanzata e diffusa. Questo trend è il n°89, nella sezione Health.

Il 5G e le potenzialità nella salute

Negli anni, sono stati dedicati tantissimi articoli all’avvento del 5G e alle sue potenzialità nel cambiare la nostra vita di tutti i giorni. Con il crescente utilizzo, o meglio esplosione, di questa tecnologia, quest’anno per la prima volta siamo in grado di vedere dei risultati pratici al di fuori della semplice supposizione teorica.

Il paese in cui possiamo assistere alle prime applicazioni pratiche massive è ovviamente la Cina, dato che negli ultimi anni è stato il paese che, rispetto al resto del mondo, ha implementato più velocemente la sua infrastruttura 5G: l’assistenza sanitaria è stato uno dei primi settori a beneficiarne.

Inoltre in Cina le persone sono molto più abituate rispetto ad altri paesi a vivere il digitale in modo pervasivo. La telemedicina in Cina, per esempio, era già diffusa da tempo, anche prima dell’avvento del 5G. Ma con il nuovo standard di connettività si è passati dall’offerta di semplici consulenze video alla fornitura di servizi medici completi simili a quelli fisici.

Infatti, mentre la precedente rete 4G portava a latenza e a connessioni instabili, limitando la diffusione della telemedicina ai luoghi più connessi del paese, con l’applicazione della tecnologia 5G oggi questi servizi hanno migliorato la qualità della consultazione video, il monitoraggio remoto del paziente e, in definitiva, anche l’assistenza chirurgica remota e robotica.

Esempi di applicazioni del 5G negli ospedali

Già a gennaio 2020, i fornitori cinesi di ZTE e China Telecom hanno realizzato la prima diagnosi remota di COVID-19 grazie al 5G. Questa applicazione della tecnologia ha permesso ai medici del West China Hospital, parte dell’Università di Sichuan, e di altre due dozzine di ospedali, di collegarsi con i pazienti in isolamento della zona per diagnosticare e trattare a distanza i pazienti COVID-19.

A Guangzhou, il Guangdong Second Provincial General Hospital sta utilizzando il 5G per raccogliere, trasmettere e monitorare i dati dei pazienti. Chen Xiaofang, un’infermiera dell’ospedale, è apparsa in un video report di Associated Press (AP) nel novembre 2021 dimostrando come utilizza uno smartwatch per monitorare procedure come le infusioni endovenose, dicendo “ora siamo in grado di risparmiare molto tempo.”

Secondo il rapporto di Associated Press circa 10.000 dispositivi e sensori presso gli ospedali della zona di Guangzhou sono connessi al 5G e raccolgono in tempo reale per il personale ospedaliero dati sanitari come elettrocardiogrammi.

Nel giugno 2021, il Centro Medico CUHK, in collaborazione con il Gruppo Commerciale HKT, ha annunciato di essere stato il primo ospedale privato di Hong Kong a implementare il 5G, consentendo il trasferimento in tempo reale di immagini mediche da endoscopie, TAC e da altri esami ad alta risoluzione per la consultazione a distanza.

Conclusioni

Oggi i pazienti cinesi possono già prenotare appuntamenti, ricevere referti di laboratorio e analisi, e ottenere consigli di base dai medici su app per smartphone come Ping A Good Doctor e WeDoctor di Tencent.

L’avvento del 5G significa che presto saranno in grado di fare molto di più, come già sta succedendo. “Il punto è che virtualmente possiamo fare tutto online, e che quindi medici e pazienti possono lavorare ed essere visitati a prescindere da dove si trovino”, ha detto Kenneth Chung, CEO delle operazioni cliniche per IHH East China, una catena di ospedali privati, alla CNBC.