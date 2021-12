Natale bagnato in molte regioni d’Italia, soprattutto settentrionali e centrali. Si inizia domani, con coinvolgimento delle tirreniche.

Al Nord

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni, ma con piogge solo su Liguria e Appennino settentrionale. Al pomeriggio precipitazioni in estensione all’Emilia Romagna, ancora asciutto altrove. In serata instabilità in aumento con fenomeni su Liguria, Emilia Romagna e settori meridionali di Lombardia e Triveneto, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Al Centro

Al mattino piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse, più asciutto sui settori adriatici.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge in arrivo in Campania, ancora asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata piogge sparse sulla Campania, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature

Minime in generale aumento, massime stabili o in lieve calo al Nord e in aumento sul resto d’Italia.

Tendenza per il 25 dicembre