Zingaretti, ‘Far accedere tutti alla rete senza discriminazioni’

“Questo progetto nasce per fare accedere tutti alla rete senza discriminazioni. Si parla tanto di didattica a distanza e accesso alla sanità ma ciò può accadere solo se la rete arriva a tutti. Sono 35 i quartieri coinvolti oltre alla Garbatella. Non ci fermeremo a Roma ma puntiamo a connettere tutta la Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaeretti, oggi nel quartiere Garbatella di Roma per presentare il progetto della fibra ottica in collaborazione con Open Fiber nei fabbricati Ater.

Zingaretti ha ringraziato Open Fiber, Ater e l’assessorato per questa “iniziativa concreta a favore della riqualificazione della city e delle periferie”.

Lotti Ater alla Garbatella

Presenti all’evento l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il commissario Ater Roma, Eriprando Guerritore, il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, l’Ammistratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa, e Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII.

I lotti a essere inaugurati sono quelli di via Edgardo Ferrati e via Fausto Vettor. In occasione del centenario della Garbatella, la Regione Lazio e l’Ater, oltre ad una serie di iniziative culturali, hanno messo in campo un programma di interventi di riqualificazione e manutenzione con un investimento totale di oltre 1,2 milioni di euro, che interessa diversi edifici storici del quartiere.

In particolare, sono già stati realizzati numerosi interventi sui muretti di cinta dei vari lotti, mentre oggi viene avviato un ampio progetto di manutenzione straordinaria di alcuni complessi di edilizia residenziale pubblica con uno stanziamento di 820mila euro. I lavori riguardano i lotti 14, 15, 19 e 27 e prevedono, tra l’altro, il rifacimento e l’impermeabilizzazione delle coperture, il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni, il recupero delle facciate e degli intonaci ammalorati, il restauro dei balconi danneggiati e la sostituzione degli infissi. Il completamento delle opere è previsto per luglio 2021.

15mila unità immobiliari raggiunte dalla fibra

Ed Elisabetta Ripa ha parlato del nuovo piano di installazione della fibra ottica nei complessi Ater di Roma: la fibra raggiungerà oltre 15mila unità immobiliari, di cui già 3.200 alloggi entro quest’anno e altri 10mila nel 2021 per completare gli ultimi 1800 appartamenti nel 2022. Avviati subito i lavori per portare la fibra ottica in 178 alloggi della Garbatella entro la fine dell’anno. “Per noi è un progetto importante” ha detto Ripa spiegando che “si inserisce molto bene nella nostra missione”.

“Nella regione lavoriamo con un investimento privato e pubblico di oltre 560 milioni di euro. Abbiamo già connesso circa 540mila unità immobiliari che corrispondono a più di un terzo del piano totale di oltre 1,6 milioni di Unità immobiliari”, chiude Ripa.