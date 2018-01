Zero Roaming nella Ue, traffico Lte raddoppiato nel 2017

L’abolizione delle tariffe di roaming nella Ue in vigore dal 15 giugno del 2017 si è un toccasana per il traffico Lte. Secondo stime di BICS, operatore all’ingrosso che fa capo al carrier belga Proximus, il traffico globale Lte è raddoppiato nel 2017 ed è destinato a crescere ancora nel 2018. Quest’estate nella Ue il traffico dati Lte nell’area ue è cresciuto addirittura del 600-800% in un anno.

Dal 15 giugno 2017 i cittadini europei possono utilizzare il proprio telefono cellulare (chiamate, SMS e dati), quando viaggiano nell’Unione europea, senza sostenere costi di roaming aggiuntivi. Ciò significa che i viaggiatori possono utilizzare il cellulare all’estero proprio come a casa, senza temere bollette telefoniche elevate.

L’incremento del traffico Lte, secondo il report prodotto da Bics, è dovuto in primo luogo alla decisione di abolire le tariffe di roaming nella Ue. E i margini di crescita sarebbero dovuti al fatto che una fetta di cittadini Ue, pari al 20%, la scorsa estate non era ancora ben consapevole del taglio dei sovrapprezzi deciso da Bruxelles.

Peraltro, l’Lte si sta sempre più diffondendo a livello globale, visto che a fine 2017 sono 562 gli operatori che forniscono servizi Lte, in aumento del 25% rispetto al 2016.

Secondo previsioni di Bics, altri mercati globali seguiranno a breve la linea adottata dall’Unione Europea, rendendo meno pesanti i sovrapprezzi legati al roaming internazionale.

Tanto più che l’abbattimento delle tariffe di roaming internazionale diventa un elemento importante nella scleta dei consumatori, sempre più attenti sul fronte tariffario. Consumatori che si aspettano di ricevere dall’operatore un servizio sempre più completo, che consenta quindi di accedere ai servizi e soprattutto di navigare via smartphone anche all’estero, con le stesse performance domestiche sia per quanto riguarda la resa sia per quanto riguarda il prezzo.

Secondo il report, ilo roaming in Lte è cresciuto anche in Africa, con un crescente numero di operatori virtuali (Mvno) che negli ultimi tempi hanno introdotto tariffe ‘Rome like at home’.