Brexit, roaming zero e content portability a rischio in caso di ‘no deal’

Il roaming zero e la content portability rischiano di cessare in caso di no deal al Parlamento di Londra sull’accordo raggiunto con Bruxelles.

L’accordo sulla Brexit fra Regno Unito e Unione Europeo è arrivato al rush finale, manca soltanto il voto del Parlamento di Londra per avere il risultato definitivo a tre anni dal referendum. Ma cosa succederà con l’abolizione del roaming in vigore nella Ue? E in caso di no deal, saranno sempre valide le stesse regole per gli inglesi che viaggiano in Europa e per gli europei in visita in Uk?

Roaming oggi zero

Ricapitolando, oggi come oggi i cittadini inglesi così come tutti i cittadini della Ue, non pagano più costi extra per chiamare o inviare sms quando si trovano in un altro paese dell’Unione. Valgono le stesse tariffe in vigore in patria.

Ci sono invece dei limiti ben chiari sulla quantità di dati che possono essere scaricati e sulla navigazione online che si può fare via smartphone quando ci si trova all’estero e che dipende dall’operatore di riferimento anche se ci sono dei tetti ben definiti.

Tuttavia, dopo la Brexit il roaming zero potrebbe interrompersi.

In caso di no deal

Se la Brexit avverrà senza accordo con la Ue, probabilmente il roaming zero non sarà più valido per il Regno Unito e così chiamate e sms da e verso la Ue costeranno certamente di più. Se l’uscita del Regno Unito dall’Unione avverrà in accordo con Bruxelles, invece, sarà necessaria una nuova normativa ad hoc per mantenere lo status quo di zero roaming.

Accordi bilaterali

Il ripristino delle tariffe di roaming dipenderà quindi non più dalla comune regolazione europea ma da eventuali accordi bilaterali negoziati fra operatori mobili. Nel breve termine, un eventuale ripristino delle tariffe di roaming avrà un impatto maggiore sui piccoli operatori e sui virtuali (Mvno) che non fanno parte di grossi gruppi.

Stop alla Content Portability

Inoltre, in caso di no deal, non sarà più valida la content portability, che consente a tutti i cittadini europei di fruire dei loro abbonamenti streaming on demand senza aggravi di prezzo e senza limitazioni.