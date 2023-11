L'incontro a San Francisco fra il leader cinese Xi Jiping e il presidente Usa Joe Biden vede Pechino in condizioni più critiche rispetto all'ultima visita in terra americana a Donald Trump di cinque anni fa. Come andranno le cose?

Il presidente cinese Xi Jiping deve affrontare una marea montante di problemi in patria mentre arriva a San Francisco per il suo viaggio americano in occasione del summit Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation).

Tutto è cambiato da quando il leader maximo di Pechino visitò l’ultima volta gli Usa. L’analisi della BBC fa il quadro della situazione.

Tutto è cambiato in cinque anni

Cinque anni fa, quando fu ospite personale di Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, Xi era in sella ad una Cina ancora in fase ascendente.

L’economia era vivace e superava le previsioni di crescita. Il suo tasso di disoccupazione era tra i più bassi degli ultimi anni. Mentre consolidava il suo potere per un secondo mandato, Xi indicava con orgoglio il modello di crescita “fiorente” della Cina come qualcosa che altri paesi potrebbero emulare.

Ma a ben vedere già allora si stavano manifestando delle piccole crepe in quello che lui chiama il suo “sogno cinese”. Da allora queste crepe si sono soltanto ampliate.

Economia cinese in frenata dopo il Covid

Dopo una iniziale ripresa, l’economia cinese post-Covid è diventata lenta. Il suo mercato immobiliare – un tempo un motore chiave della crescita – è ora impantanato in una crisi creditizia, esacerbata da una “bomba del debito” interna che è gonfiata da anni di prestiti da parte dei governi locali e delle imprese statali. Molti di questi problemi potrebbero essere attribuiti al rallentamento strutturale della Cina, da tempo previsto, che alla fine si è fatto sentire, dolorosamente sulle casse dello Stato.

Negli ultimi due anni la contrazione di vari settori dell’economia, e il fallimento di importanti uomini d’affari cinesi, ha provocato incertezza. Questi aspetti si sono recentemente allargati a macchia d’olio a cittadini e aziende straniere, aumentando le preoccupazioni nella comunità imprenditoriale internazionale. Gli investitori e le aziende straniere stanno ora spostando i loro soldi fuori dalla Cina, alla ricerca di migliori rendimenti sugli investimenti altrove.

La crisi immobiliare è attualmente uno dei maggiori problemi economici della Cina

La disoccupazione giovanile è salita alle stelle al punto che i funzionari non pubblicano più tali dati. Tra i giovani cinesi si sta diffondendo una noia fatalistica, che parla di “sdraiarsi” o di lasciare il Paese in cerca di migliori prospettive altrove.

Xi è anche alle prese con problemi all’interno della sua struttura di potere attentamente costruita. Le sparizioni inspiegabili di membri chiave del suo gruppo dirigente e di alti vertici militari potrebbero essere viste come segni di corruzione dilagante o come purghe politiche.

Alcuni osservatori hanno contrapposto la Cina agli Stati Uniti, la cui economia ha resistito meglio alla ripresa post-Covid. Fino a poco tempo fa, gli americani temevano il giorno in cui la Cina li avrebbe superati come maggiore economia mondiale, ma ora gli analisti dubitano che ciò accada.

Desiderio di stabilizzare i rapporti con gli Usa

Le attuali sfide economiche della Cina saranno un “fattore importante” nei negoziati di Xi e “porterebbero a un desiderio più forte di stabilizzare le relazioni economiche, commerciali e di investimento con gli Stati Uniti”, ha detto Li Mingjiang, professore associato presso la S Rajaratnam School of International di Singapore. Studi, alla BBC.

“Il signor Xi vorrà ricevere rassicurazioni da Joe Biden sul fatto che gli Stati Uniti non espanderanno la guerra commerciale o la rivalità tecnologica, né prenderanno ulteriori misure per ostacolarlo economicamente”. Pechino si è lamentata a gran voce del fatto che gli Stati Uniti abbiano imposto tariffe sulle importazioni cinesi, inserito nella black listi le aziende cinesi e limitato l’accesso della Cina alla tecnologia avanzata per la produzione di chip.

Incontro a San Francisco, obiettivo Silicon Valley?

Il fatto che Xi e Biden si incontreranno a San Francisco, sede della Silicon Valley e delle principali aziende tecnologiche del mondo, non sembra un caso. Si ipotizza che i due leader potrebbero annunciare un gruppo di lavoro per discutere di intelligenza artificiale, che secondo quanto riferito i cinesi sperano di utilizzare per convincere gli americani a non estendere ulteriormente le restrizioni all’esportazione di tecnologia statunitense.

Taiwan punto dolente

Con le elezioni di Taiwan alle porte, che potrebbero diventare un punto nodale critico, i funzionari cinesi hanno messo in chiaro che vogliono che gli Stati Uniti evitino di sostenere l’indipendenza di Taiwan. Ma gli Stati Uniti hanno ripetutamente sottolineato il loro sostegno all’isola autogovernata di fronte all’aggressione cinese e alle rivendicazioni su di essa. Taiwan rimane un punto sensibile per entrambi i paesi.

I funzionari Usa stanno anche cercando una ripresa delle comunicazioni tra militari.

I sostenitori del presidente cinese Xi Jinping si sono riuniti a San Francisco per il suo arrivo.

Tregua mediatica in Cina

I media statali cinesi hanno messo in pausa l’attacco costante agli Stati Uniti, rilasciando una serie di commenti che esaltano i meriti del ripristino delle relazioni e del lavoro sulla cooperazione.

Si parla di “ritorno da Bali, direzione San Francisco”. Questo è un riferimento all’ultima volta che Xi e Biden si sono incontrati di persona – al vertice del G20 di Bali quasi esattamente un anno fa – che ha segnato un punto culminante nelle recenti relazioni USA-Cina prima di precipitare al punto più basso dell’incidente del pallone spia.

“I preparativi propagandistici per l’incontro Xi-Biden di questa settimana stanno rendendo chiaro che va bene apprezzare di nuovo l’America e gli americani… Penso che si potrebbe sostenere che la propaganda fa sembrare Xi piuttosto desideroso di una relazione stabilizzata a causa di pressioni economiche se non anche politiche”, ha scritto questa settimana l’analista cinese Bill Bishop.

Inoltre, Xi sembra alquanto desideroso di corteggiare la comunità imprenditoriale statunitense.

Secondo la BBC, mercoledì sera sarà l’ospite d’onore della lussuosa cena organizzata appositamente per lui per incontrare i massimi dirigenti aziendali. In quello che potrebbe essere un segno delle sue vere priorità, i funzionari cinesi avevano inizialmente chiesto che la cena si svolgesse prima dell’incontro di Xi con Biden, il Wall Street Journal.

Xi con il cappello in mano? No way

Ma gli americani non dovrebbero nemmeno aspettarsi che Xi arrivi con il cappello in mano e desideroso di compiacere.

Molti credono che il sospetto reciproco persisterà e che i due leader difficilmente rimuoveranno gli attuali ostacoli commerciali reciproci ed economici eretti in nome della sicurezza nazionale.

Biden ha mantenuto molte delle sanzioni dell’era Trump rivolte alla Cina, avviando e poi approfondendo il divieto della tecnologia dei chip. Nel frattempo Xi ha promulgato una legge anti-spionaggio ad ampio raggio, che ha visto raid condotti contro società di consulenza straniere e divieti di uscita, secondo quanto riferito, usati su cittadini stranieri.

È probabile che le due parti non si muovano anche su questioni di “interesse fondamentale” come Taiwan e il Mar Cinese Meridionale, dove Pechino continua a rafforzare la sua presenza militare per difendere la sovranità mentre Washington fa lo stesso per rafforzare le sue alleanze nella regione.

Di fronte alla necessità di “non apparire debole” agli occhi degli Stati Uniti, dice il dottor Li, “è difficile trovare un equilibrio per la leadership cinese: da un lato, l’obiettivo di cercare una relazione più stabile e positiva con gli Stati Uniti. Dall’altro la volontà di dimostrarsi forti e resistenti nei confronti di alcune delle pressioni americane”.