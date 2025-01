World Economic Forum. Trump attacca Ue: ‘Scorretta con Big Tech, solo tasse’

Donald Trump partecipa da remoto al World Economic Forum di Davos. Un fiume in piena contro l'Europa della burocrazia e delle tasse e contro il Green New Deal, rilanciando le sue politiche energetiche e l'immagine di una nuova America: "Capitale dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute".

RIVEDI LA SESSIONE CON L’INTERVENTO DI DONALD TRUMP

L’età dell’Oro americana

A Davos, al World Economic Forum, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ci è andato di persona, ma si è presentato in video. Un fiume in piena il suo intervento, tutto centrato su quanto già fatto in soli tre giorni, sui tanti ordini esecutivi già firmati e sul molto altro che presto realizzerà.

“È la nostra età dell’Oro” ha subito chiarito in diretta live con Davos, illustrando alla platea svizzera gremita di imprenditori e professionisti, quanto il nuovo corso americano inciderà sul futuro del Pianeta e sul vecchio continente.

Con l’Europa non è stato tenero, è bene precisarlo subito. Ha raccontato di una sua esperienza in Irlanda, dove per avviare un suo progetto ci ha messo solo una settimana per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie.

Ma è stato fortunato, perché in un qualsiasi altro Paese dell’Unione europea ci avrebbe impiegato 5 o 6 anni, una cosa impensabile, insostenibile.

Europa “tutte tasse e burocrazia“, “scorretta con Meta, Apple e Google“

L’Europa ai suoi occhi è un continente inospitale, “tutte tasse e burocrazia”, troppe regole e fisco ‘unfair’, soprattutto verso le imprese americane e fa i nomi di Meta, Apple e Google, ad esempio, a suo dire vittime di Bruxelles: “Che è stata scorretta”.

Ovviamente, monta subito un confronto diretto tra Unione europea e Stati Uniti d’America, proprio sul terreno della tassazione: “Noi invitiamo le imprese europee a venire a produrre da noi, dove la tassazione è amica, perché è questo il modo giusto di creare impresa e nuovi posti di lavoro”.

“È una vostra scelta – ha precisato Trump – se non lo farete, pagherete i dazi che faranno fluire miliardi, anzi trilioni di dollari nelle nostre casse”. “Guardate all’’Arabia Saudita, investirà 600 miliardi negli Stati Uniti“, ha precisato.

E poi ancora, “l’Europa ci ha trattato molto male, farò qualcosa in merito al nostra deficit commerciale con l’Ue“.

L’attacco al Green New Deal

Sul Green New Deal (chiamato sempre da Trump ‘Green New Scam’) non la manda a dire: “Un imbroglio, una stupidaggine messa in piedi da studenti incapaci che non sanno nulla di energia”.

“L’industria green è un imbroglio. Lasceremo che la gente compri le auto che vuole“, ha proseguito Trump. “Chiederò che i tassi di interesse calino. Dovrebbero calare un tutto il mondo“. Poi sul caro-petrolio, “Chiederò all’Opec e a Riad di abbassare i prezzi“.

America capitale mondiale dell’AI e delle criptovalute

E sempre a proposito di energia, rilancia i suoi piani di libera perforazione di ogni territorio con sotto gas e petrolio (“noi sediamo sull’oro”), ma anche relativi all’aumento della produzione di carbone (“che è sicuro, pulito e affidabile, puoi anche bombardarlo, sarà sempre lì pronto all’uso”).

Gli Stati Uniti diventeranno “una superpotenza manifatturiera”, ma anche “la capitale mondiale dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute“, e questo grazie alle sue politiche energetiche e alla sua amministrazione, “cha anche avviato la più grande campagna di deregolamentazione della storia”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz