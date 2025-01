Trump, “emergenza energetica” per rilanciare il fossile

Trump dichiara l’emergenza energetica nazionale

“Torneremo ad essere una nazione ricca e sarà l’oro liquido sotto i nostri piedi a renderlo possibile” così il Tycoon ha ufficialmente annunciato l’emergenza energetica degli States durante il discorso inaugurale del suo secondo mandato alla Presidenza. Ma favorire la produzione di petrolio e gas rappresenta solo una piccola parte della rivoluzione che il neo Presidente vuole intraprendere in campo energetico. Tra le misure immediate, incluse nel pacchetto degli ordini esecutivi (già firmati) che Trump sta per adottare vi sono, infatti, anche lo stop ai sussidi per i veicoli elettrici, la revisione delle normative sulle emissioni dei veicoli, la fine dei finanziamenti per energie rinnovabili e grandi parchi eolici e, forse la decisione più grave in assoluto, il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi. Inoltre, secondo voci interne alla Casa Bianca, un ulteriore ordine esecutivo di Trump punterà a modificare anche gli standard di efficienza che limitano le scelte dei consumatori per gli elettrodomestici, tra cui lavastoviglie, fornelli a gas e soffioni della doccia […]

Leggi l’articolo completo su Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz