Wind Tre, nuove proposte business per aziende e professionisti

Wind Tre Business, il brand di Wind Tre che offre a professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione soluzioni di telefonia fissa e mobile, su Fibra e rete 4G, oltre che servizi digitali, lancia nuove proposte, adatte a soddisfare le necessità delle diverse realtà produttive e imprenditoriali.

Le ricaricabili ‘MyShare‘, offerte mobili che permettono di condividere il traffico dati tra i propri device (smartphone, tablet o mobile Wi-Fi), si arricchiscono con la nuova versione da 60GB, per utilizzare al meglio la velocità della rete di Wind Tre in 4G ed accelerare il proprio business. Le soluzioni ‘MyShare’ includono anche chiamate illimitate e 500 SMS da e verso l’Italia, l’Unione Europea, gli USA e la Svizzera, per adattarsi ad ogni esigenza manageriale.

L’offerta di rete fissa ‘Office’ di Wind Tre Business diventa ancora più completa con il servizio ‘SecureWeb‘, sviluppato in collaborazione con Cisco, che fornisce alle aziende una difesa contro le più sofisticate minacce alla navigazione sul Web. ‘SecureWeb’, infatti, è una soluzione di cybersecurity particolarmente efficace contro i malware di nuova generazione, il phishing e le botnet (cioè reti di computer ‘infettati’ e controllati a distanza da hacker), che possono mettere a rischio i device e i dati presenti in azienda. Le offerte ‘Office’, inoltre, nelle aree già raggiunte dalla Fibra FTTH di Open Fiber, permettono di navigare sul web con velocità fino ad 1 Giga/s.

Wind Tre Business propone alle aziende e ai professionisti anche soluzioni innovative per competere con successo sul mercato. Come i servizi di ‘Web Consultant’, sviluppati in collaborazione con Key-One, che offrono alle imprese supporto per realizzare soluzioni Web efficaci, in grado di migliorare la loro presenza sui motori di ricerca e su tutte le principali mappe di localizzazione, garantendo l’integrazione con le piattaforme di e-commerce e con le community dei principali social network. Proposte utili ad incrementare la visibilità online e a diffondere i propri prodotti e servizi sui canali più innovativi, anche attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti come Google My Business e Google Ads.

Per aiutare i piccoli e medi esercenti a fidelizzare maggiormente la propria clientela, Wind Tre Business propone il servizio ‘myMARKETING’, in collaborazione con Spotonway, che offre soluzioni complete di loyalty altamente personalizzabili. In particolare, ‘myMARKETING’ include la fornitura di una piattaforma di gestione delle carte fedeltà, oltre che tutti gli strumenti utili ad implementarla e gestirla nel modo più facile ed efficiente. ‘myMARKETING rappresenta dunque la soluzione ideale per le aziende che hanno la necessità di fidelizzare i propri clienti, attraverso una customer experience completa e coinvolgente.