WiFi4EU, dal 4 aprile nuovo bando da 51 milioni di euro

Riparte l’iniziativa WiFi4EU, per portare connettività WiFi nei Comuni d’Europa. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere inclusione digitale a livello di cittadinanza, di favorire conoscenza e crescita economica, offrendo libero accesso a internet negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, aree di interesse turistico, culturale, artistico e storico.

La seconda edizione del bando WiFi4EU offre buoni da 15 mila euro l’uno che ogni Comune selezionato potrà spendere per realizzare le infrastrutture WiFi necessarie negli spazi sopra elencati e per sviluppare i servizi che si vogliono offrire.

“Sono lieta di annunciare il secondo bando dell’iniziativa WiFi4EU, un passo concreto verso un migliore accesso a internet per tutti i cittadini europei. Dopo il grande successo della prima edizione, ci aspettiamo lo stesso entusiasmo e mettiamo a disposizione 600 buoni in più”, ha dichiarato la Commissaria per l’Economia e la società digitali, Mariya Gabriel.

Good news: the second #WiFi4EU call will be launched on Thursday 4th of April at 13:00 CEST.

Registered EU municipalities will be able to apply for a €15,000 voucher to install high-speed #connectivity: https://t.co/k9O3TOiFZf pic.twitter.com/Iq4jwr2KBg