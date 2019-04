Una rete regionale per l’accesso libero e diretto alla banda ultralarga in WiFi che cresce rapidamente, con oltre 6.700 punti di accesso e 1,5 milioni di utenti unici. Per meglio informare i cittadini sul trattamento dei loro dati nel rispetto del regolamento europeo, Lepida e Regione hanno attivato il sito wifiprivacy.it.

Il WiFi pubblico e libero è un modo semplice e diretto per garantire a tutti i cittadini un’ottima connettività in piazze, stazioni, ospedali, biblioteche, pubblici uffici, parchi e altri luoghi ad alta frequentazione. L’accesso alla navigazione non necessita di autenticazione ed è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni, offrendo agli utenti la possibilità di accedere ai servizi di zona, pubblici e privati, alle informazioni relative ai punti di interesse turistici, alla liberta navigazione e molto altro.

In Emilia Romagna la rete pubblica regionale WiFi si appoggia sull’infrastruttura di rete a banda ultralarga di Lepida, la società in house della Regione. Secondo alcuni dati preliminari, oggi su EmiliaRomagnaWiFi sono registrati oltre 1.5 milioni di utenti unici.

Nell’ottica di poter misurare il numero degli utenti presenti nella rete e di avere un’idea della loro distribuzione per poter migliorare il servizio di connettività che viene offerto, Lepida sta approntando un sistema per raccogliere le informazioni provenienti dagli Access Point per i soli utenti che hanno scelto di navigare utilizzando EmiliaRomagnaWiFi.

Informazioni che saranno rese anonime, perché non legate alla persona, ma al dispositivo, ci tengono ad informare da Lepida: l’unica informazione che sarà raccolta ed elaborata è quella relativa al MAC address, tecnicamente il numero di serie della scheda di rete.

Per meglio informare il pubblico su questo tipo di attività, Lepida e la Regione Emilia Romagna hanno diffuso sul sito wifiprivacy.it l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, che rimanda al sito

Della Regione: https://digitale.regione.emiliaromagna.it/emiliaromagnawifi/wifiprivacy.

Una mossa dell’amministrazione regionale per evidenziare con la massima trasparenza il dispositivo per la privacy, attraverso la modifica dell’SSID da “EmiliaRomagnaWiFi” a “EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it”.

In una nota pubblicata da Lepida, si legge che “sebbene si cercherà di rendere noto il trattamento di wifiprivacy.it in tutti i modi possibili, quali cartelli, notizie stampa, informative su tutti i siti, si è deciso di non mettere pagine bloccanti sfruttando il fatto che non è necessario raccogliere il consenso”, con l’aggiunta che “Lepida farà ogni azione tecnologica possibile per fare apparire la pagina informativa in un qualche momento dell’esperienza di navigazione web senza turbare il funzionamento di app o applicativi”.

La modifica dell’SSID, che avverrà progressivamente su tutta la rete nei prossimi giorni, implicherà la

necessità per l’utente di collegarsi al nuovo SSID vedendo in esplicito la dicitura wifiprivacy.it.

La rete pubblica regionale EmiliaRomagnaWiFi conta oggi più di 6700 punti WiFi.

La mappa dei punti WiFi attivi in questo momento sul territorio regionale https://wifi.lepida.it/.