Come sfruttare l’intero potenziale del 5G e gestire la complessità della rete mobile di quinta generazione? Il tema sarà discusso durante il webinar “Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G”.

Tra i vantaggi del 5G non figura solo una rete più veloce con minore latenza, ma innumerevoli servizi innovativi che possono essere anche esclusivi per aziende e consumatori, come guida autonoma o semi-autonomia, Realtà Virtuale e Telecontrollo o prettamente caratteristici di un luogo o fruibili in un momento specifico, come per eventi, concerti e fiere.

Il tutto con una pianificazione e utilizzo ottimale delle risorse, superando i compromessi che applicazioni concorrenti su risorse di rete condivise oggi devono scontare.

Allora come sfruttare l’intero potenziale del 5G e gestire la complessità della rete mobile di quinta generazione? Il tema sarà discusso durante il webinar “Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G”, che si terrà il 29 ottobre 2020 dalle ore 10-30 – 11:30. Sarà dato ampio spazio alle domande che i partecipanti rivolgeranno ai relatori.

PROGRAMMA

110:30-10:35 Introduzione

10:35-10:50 “Rete software e slicing in 5G: concetti generali”

Nicola Blefari-Melazzi, professore ordinario di telecomunicazioni – Università di Roma Tor Vergata e Direttore generale del CNIT

10:50-11:05 “Gestione efficiente del 5G Network Slicing con IA e modelli di Business”

Massimo Luciani, sales director Telecommunications Italy – Comarch

11:05 – 11:30 Q&A

Registrati