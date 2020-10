Tra i vantaggi del 5G non figura solo una rete più veloce con minore latenza, ma innumeravoli servizi innovativi che possono essere anche esclusivi per aziende e consumatori, come guida autonoma o semi-autonomia, Realtà Virtuale e telecontrollo o prettamente caratteristici di un luogo o fruibili in un momento specifico, come per eventi, concerti e fiere.

Il tutto con una pianificazione e utilizzo ottimale delle risorse, superando i compromessi che applicazioni concorrenti su risorse di rete condivise oggi devono scontare.

Allora come sfruttare l’intero potenziale del 5G e gestire la complessità della rete mobile di quinta generazione?

Il tema sarà discusso durante il webinar “Intelligenza Artificiale per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G”, che si terrà il 29 ottobre 2020 dalle ore 10-30 – 11:30. Sarà dato ampio spazio alle domande che i partecipanti rivolgeranno ai relatori.

Programma webinar

10:30-10:35 Introduzione

10:35-10:50 "Gestione efficiente del 5G Network Slicing con IA e modelli di Business", intervento di Massimo Luciani, sales director Telecommunications Italy – Comarch

10:50-11:05 "Rete software e slicing in 5G: concetti generali", intervento di Nicola Blefari-Melazzi, professore ordinario di telecomunicazioni – Università di Roma Tor Vergata e Direttore generale del CNIT.

11:05 – 11:30 Q&A

Nicola Blefari-Melazzi, professore ordinario di telecomunicazioni – Università di Roma Tor Vergata e Direttore generale del CNIT:

“5G significa evoluzione rispetto alle generazioni precedenti in termini di prestazioni (velocità, latenza, densità dei terminali) grazie alla sua nuova radio, ma la sua vera importanza è la rivoluzione in termini di creazione e facilitazione di nuovi e diversificati servizi. Grazie alla sua rete software e piena integrazione con il cloud vengono abilitati nuovi scenari d’uso e utenti non umani, già oggi più numerosi di quelli umani. La tecnica dello slicing è una importante componente di questa rivoluzione”.

Massimo Luciani, sales director Telecommunications Italy – Comarch:

“La tecnologia 5G promette non solo una rete più veloce con minore latenza e un uso più efficiente dello spettro, ma anche lo sviluppo di nuovi servizi e una rivoluzione nella modalità di gestione della rete, grazie al concetto di Network Slicing.

La gestione automatizzata del ciclo di vita di Reti Logiche Virtuali (Network Slices) basate su un’infrastruttura fisica, consentirà la fornitura dinamica di servizi peculiari per le Enterprise e i Consumer.

L’esperienza per il cliente finale sarà quella di una rete esclusiva, adattata in modo ottimale alla fornitura di una particolare classe di servizi (Guida autonoma, Realtà Virtuale, Telecontrollo, etc.) , superando i compromessi che applicazioni concorrenti su risorse di rete condivise oggi devono scontare.

L’obiettivo di Comarch è mostrare agli Operatori Telco come la complessità della rete può essere gestita tramite tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e Machine Learning (ML) per una pianificazione e utilizzo ottimale delle risorse.

Inoltre, la mole di dati strutturati che vengono collezionati dai sistemi basati su IA/ML, possono essere sia di beneficio per i clienti finali del servizio per adeguare e pianificare le proprie logiche di Business sia messi a disposizione dell’ecosistema come asset per lo sviluppo o il miglioramento di servizi per la comunità. A tale proposito Comarch ha interesse a conoscere le strategia delle Enterprise di diversi settori riguardo alle possibilità offerte dalla nuova tecnologia”.