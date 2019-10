Web Tax, Gualtieri: “In vigore in Italia da gennaio prossimo”. Annotiamolo

Roberto Gualteri, ministro dell’Economia: “Come è noto l’Italia ha già la digital tax, ma non è operativa. Noi la faremo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della manovra”.

La promessa del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “L’Italia ha già la digital tax, che entrerà in vigore dal primo gennaio”, ha annunciato il ministro durante una conferenza stampa a Lussemburgo, dopo l’Ecofin.

Gualtieri ha spiegato che nel nostro Paese la misura è stata già approvata dal precedente Governo, ma “non è ancora operativa”. “Noi la faremo entrare in vigore dal primo gennaio, perché è uno dei componenti della manovra” ha detto il responsabile del dicastero dell’economia. Staremo a vedere se questa volta l’imposta per tassare i giganti del web, come Google, Apple, Facebook, Amazon, che realizzano grandi profitti ma riescono a versare solo una quota minima al Fisco italiano, scatterà davvero. Stando alle parole di Gualtieri sembrerebbe di sì: “non vogliamo solo la digital tax italiana”, ha affermato il ministro dell’Economia, “ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale”. “Noi faremo comunque la nostra”, ha aggiunto, introducendo la digital tax dall’anno prossimo, “ma siamo parte attiva del negoziato che proseguiremo a Washington al G20”.

Gualtieri: “Dispiace per Goulard sarebbe stata buon commissario”

Gualtieri, infine, ha anche commentato la bocciatura del Parlamento europeo alla candidatura della francese Sylvie Goulard, commissaria designata a promuovere il mercato unico digitale e quindi responsabile diretta dell’implementazione dell’Agenda Digitale Europea della nuova Commissione.

“Mi dispiace, conosco e stimo Sylvie Goulard. Ovviamente non posso che rispettare la decisione del Parlamento, penso che sarebbe stata un buon commissario”, le parole del ministro dell’Economia.