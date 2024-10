Nel corso della conferenza sarà presentata ufficialmente e lanciata la seconda edizione della campagna istituzionale antipirateria “We Are Stories”, nata grazie all’impegno di FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO. Tutti i partecipanti.

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 10:00 presso la Casa del Cinema – Sala Cinecittà, in occasione della Festa del Cinema di Roma, si terrà l’evento dal titolo:

“We Are Stories. Sogni, sfide e passioni delle professioniste di oggi e di domani”

Nel corso della conferenza sarà presentata ufficialmente e lanciata la seconda edizione della campagna istituzionale antipirateria “We Are Stories”, nata grazie all’impegno di FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO.

L’Agenda

Saluti istituzionali

ALBERTO BARACHINI , Sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria

, Sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria FEDERICO MOLLICONE , Presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

, Presidente VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati FRANCESCA VIA, Direttore Generale Fondazione Cinema per Roma

Introduce

FEDERICO BAGNOLI ROSSI, Presidente FAPAV

KEYNOTE SPEECH

FRANCESCO RUTELLI, Presidente ANICA

La Tavola Rotonda

Modera MARIO BENEDETTO, Giornalista

Gli interventi

EMILIE ANTHONIS , SVP Head of Policy and Deputy Managing Director, MPA EMEA

, SVP Head of Policy and Deputy Managing Director, MPA EMEA ALFREDO BORGIA , Direttore Affari Istituzionali Sky Italia

, Direttore Affari Istituzionali Sky Italia NICOLA CONVERSA , Regista e sceneggiatore

, Regista e sceneggiatore LUIGI DE LAURENTIS , Produttore Filmauro e Presidente SSC Bari

, Produttore Filmauro e Presidente SSC Bari SIMONE GIALDINI , Direttore Generale ANEC

, Direttore Generale ANEC GLORIA GIORGIANNI , Consigliere APA e CEO ANELE

, Consigliere APA e CEO ANELE LUIGI LONIGRO , Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA e Direttore 01 Distribution

, Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA e Direttore 01 Distribution ANDREA MICCICHÈ , Presidente NUOVOIMAIE

, Presidente NUOVOIMAIE LUCIANA MIGLIAVACCA , Presidente UNIVIDEO e Presidente Mustang Entertainment

, Presidente UNIVIDEO e Presidente Mustang Entertainment GINA NIERI , Consigliere di amministrazione Mediaset

, Consigliere di amministrazione Mediaset FRANCESCO SIDDI , Presidente Confindustria Radio TV

, Presidente Confindustria Radio TV ANELE ANDREA STOCCHINO, Compositore

Conclusioni

MASSIMILIANO CAPITANIO, Commissario AGCOM

“We Are Stories 2” è una campagna di sensibilizzazione a tutela del Diritto d’Autore e a sostegno delle industrie audiovisive, che racconta le storie di giovani donne professioniste del settore audiovisivo e che ha l’obiettivo di promuovere la tutela dell’industria culturale scegliendo come protagonisti la legalità, i sogni e le storie delle giovani professioniste del settore che, aspirando a un futuro nell’audiovisivo, sono riuscite ad inseguire i loro sogni.

