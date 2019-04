Unipi, al via la nuova edizione del Master di I livello in cybersecurity

Il settore della cybersecurity diventa un’opportunità di lavoro e crescita dell’occupazione. Secondo un’analisi di Wyser, ammontano a 3,5 milioni le posizioni non coperte entro il 2021. Una grande opportunità di carriera, ma anche un’importante sfida per le aziende.

Il mondo accademico non resta a guardare e presenta varie soluzioni formative idonee a formare nuovi giovani talenti in materia. Come il Master universitario di I livello in Cybersecurity del dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa, che vede tra gli sponsor Vola, azienda specializzata nell’offerta di servizi SMS ed Email professionali, sviluppo software e system integration presente sul mercato dall’anno 2000 ed entrata nel 2006 a far parte del Gruppo Welcome Italia, azienda servizi di telecomunicazione dedicati esclusivamente alle imprese.

Obiettivi del master

Il corso ha lo scopo di formare esperti in in grado di individuare le principali minacce alla sicurezza dei sistemi informatici in rete sia a livello infrastrutturale che applicativo e progettare e realizzare adeguate contromisure.

Gli ambiti di occupazione per la figura professionale formata sono molto vasti e includono aziende pubbliche e private, pubblica amministrazione e libera professione.

Le figure professionali

In particolare il Master propone di formare figure professionali in grado di assumere posizioni che includono:

esperto di analisi della sicurezza di applicazioni e sistemi informatici;

esperto di progettazione e realizzazione di applicazioni e sistemi informatici sicuri;

esperto di analisi di attacchi informatici;

consulente tecnico di parte (CTP) e d’ufficio (CTU);

Il piano formativo prevede, oltre ai normali corsi di lezioni ed esercitazioni, tre corsi di laboratorio finalizzati allo sviluppo pratico di soluzioni di sicurezza ed un periodo di tirocinio. Alla fine del Master, il candidato sarà in grado di analizzare le minacce ad un sistema informatico e di progettare e realizzare contromisure a livello sia applicativo sia infrastrutturale.

Per informazioni visita il sito cybersecuritymaster.it

