Cybersecurity, l’Intelligence italiana cerca giovani analisti ed esperti cyber

Al via da oggi fino al prossimo 10 maggio il reclutamento mirato dell’Intelligence italiana.

Le nuove opportunità sono soprattutto rivolte per i giovani interessati a far parte del personale del Comparto Intelligence e che intendono dare un concreto contributo alla missione del DIS, dell’AISE e dell’AISI a tutela degli interessi strategici nazionali in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale.

Si tratta di un’occasione che chiede ai giovani anche – spiega la nota del Ministero – una sentita adesione ai valori che caratterizzano il Sistema di informazione della sicurezza della Repubblica, tra cui la lealtà, la riservatezza, il coraggio, il segno di patriottismo, la proiezione verso il futuro.

A chi si rivolge

La ricerca è rivolta alle eccellenze con una formazione specifica in alcuni settori, tra cui le discipline umanistiche, economiche, giuridiche, e internazionali. Così come rientrano anche le figure tecniche con elevate conoscenze linguistiche, che abbiano capacità di analisi, o esperienze maturate in aree, organizzazioni e/o organismi esteri.

Inoltre, a sostegno delle più recenti iniziative avviate dal governo in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, la selezione include profili con qualificate competenze nei vari ambiti della cybersecurity, come ad esempio la ricerca, il monitoraggio, l’analisi ed il contrasto alla minaccia.

I curricula disponibili all’esito dell’attività di ricerca saranno sottoposti alle previste procedure selettive, articolate in un preliminare screening delle candidature arrivate, ed una seconda fase in cui vengono verificati i profili di professionalità, affidabilità e sicurezza dei candidati.

Dove presentare domanda

Questo avviso di ricerca non è l’unico dei canali di reclutamento consentiti dalla legge di riforma del Comparto: per tutti gli altri profili, infatti, rimane attiva la possibilità di presentare candidature spontanee attraverso la sezione del sito Lavora con noi. Così come attivo resta lo scouting presso gli Atenei nazionali per neolaureati che hanno chiuso gli studi con una votazione apicale.

Per candidarsi c’è tempo fino alle 12:00 del 10 maggio 2019