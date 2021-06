Vodafone, tutti i progetti presentati al Mobile World Congress di Barcellona

La pagina web dedicata messa a punto dall’operatore in occasione della fiera catalana delle Tlc in corso dal 28 giugno al primo luglio.

Presenza soltanto virtuale, ma molto ricca di progetti quella del gruppo Vodafone al Mobile World Congress di Barcellona, in corso in modalità ibrida dal 28 giungo al primo luglio. L’operatore ha messo a punto una pagina web dedicata alla kermesse, con tutti i progetti presentati durante l’evento. Fra questo, soltanto per nominarne qualcuno, la lampada portatile IoT di emergenza, la guida assistita, i droni connessi, l’ufficio del futuro, la teleassistenza IoT. E ancora, la protezione dell’integità dei vaccini tramite IoT e il robot sentinella.

