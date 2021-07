Vodafone Italia chiude il rimo trimestre dell’esercizio fiscale al 30 giugno 2021 con ricavi da servizi a 1.076 milioni di euro, in calo del 3,6% in miglioramento rispetto alla flessione del -7.8% registrata nel trimestre precedente.

La performance del trimestre risulta influenzata in particolare dalla perdurante competizione nel segmento mobile. In altre parole, la guerra dei prezzi continua a farsi sentire ma meno di prima.

Tornano i turisti

Il miglioramento del trend è dovuto, sottolinea l’azienda, alla stabilizzazione dei ricavi da roaming e da visitatori stranieri in Italia rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, nonché alla stabilizzazione della base clienti consumer. In altre parole, i turisti stanno cominciando a tornare in Italia, mentre il flusso di clienti si sta fermando.

Banda larga, 3 milioni di clienti (+1,5%)

Sul fronte del fisso, prosegue il trend di crescita. I clienti in banda larga sono circa 3 milioni, in crescita dell’1,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 24,1 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,4 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber.

ho. a 2,6 milioni di clienti

ho., il second brand di Vodafone che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, ha raggiunto i 2,6 milioni di clienti.

5G, coperte 25 città

Le città italiane coperte dalla tecnologia 5G di Vodafone sono 25. La copertura FWA (Fixed Wireless Access) ha raggiunto 5.600 comuni in tutte le regioni italiane, pari a 4,5 milioni di famiglie e imprese.

Tra le più significative iniziative commerciali del trimestre nel mondo Consumer si segnala il lancio di Vodafone Open, con cui i clienti possono provare le offerte senza vincoli e cambiare idea senza sostenere costi aggiuntivi, e di Gamenow, la piattaforma di cloud gaming nata per il 5G.

Nel trimestre Vodafone Business ha lanciato la prima soluzione commerciale 5G, realizzata insieme a FerrovieNord, che utilizza 5G e realtà aumentata per la manutenzione assistita. Tra le partnership si segnala l’accordo siglato da Vodafone Business con Dell Technologies per fornire soluzioni cloud per la digitalizzazione di aziende e settore pubblico.

Rete green

Il Gruppo Vodafone ha annunciato che da luglio 2021 la sua rete europea è alimentata da elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili. In Italia tale obiettivo era stato già raggiunto a novembre 2020.

Nel trimestre Vodafone ha siglato un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali che prevede il contratto di espansione con percorsi di upskilling e reskilling per le 1.870 persone dei contact center, 100 assunzioni in ruoli ad alto contenuto di innovazione, premio di risultato e prepensionamenti volontari.

Vodafone Group, ricavi da servizi +3,3% nel primo trimestre

Nel primo trimestre del nuovo esercizio Vodafone ha realizzato ricavi da servizi del gruppo in crescita del 3,3%, sia nel segmento Consumer che in quello Business. I ricavi del gruppo si attestano a 11,1 miliardi, in aumento del 5,7%, sostenute dalla crescita delle entrate dei

servizi in Europa e in Africa e da una ripresa delle delle vendite di cellulari dopo l’interruzione a causa della pandemia nell’anno precedente.

I risultati sono sulla “buona strada per rispettare la guidance per l’anno con un Ebitda rettificato previsto tra 15,0 e15,4 miliardi”, è scritto in una nota. La fluttuazione dei contratti mobili in Europa è inferiore di 1,6 punti percentuali.

I ricavi da roaming e visitatori sono cresciuti del 56% rispetto all’anno precedente, ancora

inferiori del 54% rispetto al primo trimestre dell’anno 2020 (pre-pandemia). I ricavi dei servizi Business salgono del 2,7%, trainata dalla forte crescita dei servizi IoT e digitali.

“Siamo tornati alla crescita del fatturato dei servizi in Europa, così come in Africa. Questa crescita è stata ampia sia all’interno dei segmenti Consumer che Business, con la maggior

parte dei nostri mercati che hanno contribuito”, afferma Nick Read, group chief executive.

“In Europa – aggiunge – non siamo ancora tornati alle condizioni normali, ma stiamo fornendo una una buona performance dei ricavi da servizi. A maggio abbiamo annunciato, per la prima volta, la nostra ambizione di crescita a medio termine. Abbiamo iniziato l’anno in linea con questa ambizione e in linea con la nostra guidance per l’anno”.