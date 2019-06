Il 16 giugno il lancio commerciale, dopo l’accensione della rete 5G in cinque città italiane. Vodafone si appresta a far toccare con mano i vantaggi della tecnologia mobile di quinta generazione ai consumatori e aziende: un cliente potrà scaricare una stagione di una serie TV in due minuti passeggiando per Piazza Duomo.

Tra 10 giorni a Milano (e nei 28 comuni dell’area metropolitana), Torino, Bologna, Roma e Napoli sarà possibile “toccare con mano” il 5G con la rete Vodafone. Il lancio commerciale per i clienti (sia consumer sia business) segue l’annuncio di ieri, che ha rappresentato una giornata storica per il nostro Paese: Vodafone, prima in Italia, ha acceso la tecnologia 5G nelle suddette città e “poi estendiamo la copertura alle maggiori 100 città italiane entro il 2021”, ha dichiarato l’amministratore delegato Aldo Bisio, più le principali località turistiche, ha fatto sapere la telco.

Quale sarà l’impatto del 5G sulla vita dei cittadini e sulle aziende dal 16 giugno?

Con il 5G un cliente Vodafone di Milano potrà ad esempio scaricare una intera stagione di una serie TV in due minuti passeggiando per Piazza Duomo, oppure un’azienda agroalimentare nell’indotto circostante Bologna potrà digitalizzare la propria catena produttiva e di montaggio in ottica Industria 4.0. Un tifoso di Napoli potrà condividere un video in altissima risoluzione anche in un luogo molto affollato come lo Stadio San Paolo o in piazza del Plebiscito. A Roma una turista potrà usare il 5G per applicazioni di Realtà Aumentata e Virtuale in streaming durante una visita al Colosseo oppure a Torino un gamer potrà giocare in cloud streaming seduto in un bar di Piazza Castello.

Sono questi alcuni vantaggi della Giga Network 5G di Vodafone, la nuova generazione di rete che integra tutte le più avanzate tecnologie per rispondere alla accresciuta domanda di qualità e quantità di dati.

5G, le caratterische della rete Vodafone

Fra le caratteristiche della rete 5G di Vodafone, la resilienza (affidabilità), la densità (servirà 1 milione di sensori) e la velocità: attualmente è di 1 Gbps che potrà arrivare, entro Natale, a 10 gigabit per secondo, pari a 10 volte quella massima attuale del 4G, con una latenza su rete radio al di sotto dei 10 millisecondi fino a raggiungere 1-2 millisecondi (end-to-end da 20ms a 5ms). “Questo è fondamentalmente per favorire le cosiddette applicazioni ‘critiche’ come guida autonoma e assistita”, ha detto Bisio.

Aldo Bisio, Ad Vodafone Italia

E gli interessati come potranno testare per la prima volta il 5G di Vodafone dal 16 giugno prossimo?

La società fa sapere che i clienti potranno scegliere tra i seguenti 3 modelli di smartphone 5G (non ci sono Huawei) nei negozi Vodafone (in cui consumatori e professionisti potranno anche scegliere l’offerta per navigare con la tecnologia mobile di quinta generazione):

XiaoMi Mix 3 5G (dal 6 giugno in negozio e acquistabile sul sito)

(dal 6 giugno in negozio e acquistabile sul sito) LG V50 ThinQ 5G (dal 10 giugno in negozio e acquistabile sul sito)

(dal 10 giugno in negozio e acquistabile sul sito) Samsung Galaxy S10 5G (entro fine mese in negozio, con preordino a partire da lunedì 10 giugno)

Infine, Vodafone ha anche annunciato di offrire entro luglio il roaming in 5G in 4 Paesi: oltre all’Italia, Germania, Spagna e Gran Bretagna.