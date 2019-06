Albo Bisio, Ad Vodafone Italia: 'Oggi diamo il via al 5G in Italia. Accendiamo le prime 5 città, lanciando anche la commercializzazione, per poi estendere la copertura alle maggiori 100 città italiane entro il 2021'.

Vodafone ha acceso oggi la rete 5G e la commercializzazione dei servizi in cinque città: Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. L’annuncio è stata dato da Aldo Bisio, l’Ad di Vodafone Italia: “Oggi diamo il via al 5G in Italia. Accendiamo le prime 5 città per poi estendere la copertura alle maggiori 100 città italiane entro il 2021″. A Milano la copertura riguarda anche 28 comuni dell’area metropolitana.

“Il 5G apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del Paese”, ha aggiunto Bisio, sottolineando che questa “è la prima rete real time d’Italia: è finita la fase sperimentale ed è iniziata la fase commerciale: chiunque può usufruire della nostra rete 5G con le infrastrutture adeguate”.

Key4biz, con Eliana D’Aquanno, ha seguito a Milano la conferenza stampa di Aldo Bisio.

Vodafone ha così acceso ufficialmente la sua ‘Giga network’ 5G in 5 città italiane. “Siamo fra i primi in Europa e anche fra i primi al mondo a farlo sulle frequenze a 3,7 Ghz”, ha rivendicato l’ad in Italia del gruppo.

“E’ una rete diversa da tutte le altre”, ha spiegato Bisio, “grazie anche al patrimonio di know how dei quattro centri di ricerca di Vodafone: infatti è la prima rete davvero in real time, con un autoadattamento continuo che le dà una flessibilità senza pari”.

5G, le caratterische della rete Vodafone

Fra le caratteristiche della rete 5G di Vodafone, la resilienza (affidabilità), la densità (servirà 1 milione di sensori) e la velocità: attualmente è di 1 Gbps che potrà arrivare, entro Natale, a 10 gigabit per secondo, pari a 10 volte quella massima attuale del 4G, con una latenza che scenderà da 30 millisecondi a 5 millisecondi. “Questo è fondamentalmente per favorire le cosiddette applicazioni ‘critiche’ come guida autonoma e assistita”, ha detto Bisio.





La rete 5G, ha ricordato Bisio, darà il via all’era di nuovi servizi per i consumatori (cloud gaming, realtà virtuale, aumentata, mixata) per il business delle aziende e per le smart cities.

Infine, l’Ad di Vodafone, a margine della conferenza stampa, ha parlato anche del Memorandum d’intesa sulla condivisione delle torri con Tim per il 5G: “Prima dell’estate prevedevamo di raggiungere un accordo ‘binding’ con Tim, siamo al passo con questo target e io penso di poter andare in vacanza con l’accordo firmato”.