Vodafone fa toccare con mano il 5G alla Milano Digital Week

In occasione della Milano Digital Week 2019, Vodafone, grazie ai nuovi progetti 5G resi disponibili in tutta la città, offre ai cittadini la possibilità di scoprire come questa tecnologia porterà vera innovazione sociale e cambierà il modo di vivere e interagire con gli spazi urbani.

Grazie proprio alla sperimentazione guidata da Vodafone, Milano è a pieno titolo la capitale europea del 5G. Nell’ultimo anno, l’azienda ha avviato oltre 30 progetti 5G sul territorio e ha acceso a Milano la prima rete 5G d’Italia.

Tra le iniziative Vodafone anche numerose attività dedicate all’innovazione e alla cultura digitale – dal gaming all’Internet of Things, fino alle nuove competenze digitali – attraverso incontri, workshop e conferenze.

Qui di seguito l’agenda degli appuntamenti Vodafone alla Milano Digital Week:

“LEARNING WITH 5G”, 14/15 MARZO, Politecnico di Milano (sede di Leonardo) – ingresso libero dalle 10 alle 18. Per conoscere i nuovi progetti 5G sviluppati in ambito Education ed esplorare le nuove frontiere del Digital Learning.

“WORKING IN 5G INDUSTRY 4.0”, 14/15 MARZO, Politecnico di Milano (sede di Bovisa) – ingresso libero dalle 10 alle 18. Ospiterà le applicazioni 5G relative all’Industria 4.0 per mostrare come il 5G cambierà il lavoro delle persone nell’industria, l’interazione uomo-macchina e la gestione stessa degli impianti produttivi.

“LIFE AT TIME OF 5G”, 16 MARZO, Piazza XXIV Maggio – ingresso libero dalle 9 alle 18. In occasione della MDW, la piazza centro nevralgico della vita milanese si trasformerà in un vero e proprio polo del 5G di Vodafone, dove i visitatori potranno scoprire i nuovi progetti 5G in ambito Smart Cities, Turismo, Sanità, Sport e Retail per capire concretamente quali nuove esperienze e vantaggi la nuova tecnologia porterà nella vita di tutti giorni.

“5G ON THE ROAD”, 17 MARZO, Piazza XXIV Maggio – ingresso libero dalle 9 alle 18. Durante l’ultimo giorno della manifestazione, Vodafone presenterà le nuove applicazioni 5G pensate per i servizi in mobilità negli ambiti Sicurezza e Sorveglianza, Entertainment e Sanità. Lo scopo è quello di mostrare come la bassa latenza e l’elevata capacità di trasferimento dati del 5G porteranno enormi benefici anche ai servizi pubblici erogati in mobilità sulle strade della città.

“VODAFONE ANALYTICS & Iot: ABILITATORI DELL’INTELLIGENZA URBANA”, 15 MARZO, Vodafone Village (Via Lorenteggio, 240) – ingresso libero fino a esaurimento posti dalle 14 alle 18. Un pomeriggio di talk & workshop per riflettere come l’integrazione tra Vodafone Analytics e IoT possa portare alla creazione di soluzioni tecnologiche che migliorino la vita dei cittadini.L’evento è dedicato a PA e Aziende interessate a scoprire le possibili applicazioni sulla vita urbana offerte dalla combinazione dei due asset.

Link per iscriversi: https://beta.vodafone.it/survey/index.php/675635?lang=it

“PARENTS GAMING LAB”, 17 MARZO, Vodafone Village (Via Lorenteggio, 240) – ingresso libero fino a esaurimento posti dalle 10 alle 19:30. Una giornata di Gaming Learning organizzata da ESL, la prima società di eSport del mondo, per informare e coinvolgere genitori ed educatori sui principali aspetti dei videogiochi con l’obiettivo di favorire il corretto dialogo tra adulti e ragazzi. La tematica verrà affrontata da esperti psicologi, mental coach e giornalisti in quattro conferenze a cui si alterneranno prove pratiche dei più famosi videogiochi: Fortnite, FIFA19, Super Smash Bross Ultimate.

Link per iscriversi: parentsgaminglab.eventbrite.it

“FUTURE JOB FINDER”,

14/15 MARZO, Politecnico di Milano (sede di Bovisa e Leonardo) – ingresso libero dalle 10 alle 18.

16 MARZO, Piazza XXIV Maggio – ingresso libero dalle 9 alle 18.

17 MARZO, Vodafone Village (Via Lorenteggio, 240) – ingresso libero dalle 10 alle 19:30. Diverse le occasioni per conoscere Future Job Finder, il programma internazionale di Vodafone che, attraverso una piattaforma digitale, offre ai giovani una porta d’accesso a nuove competenze e opportunità di lavoro nella digital economy. In ogni corner i ragazzi potranno effettuare direttamente il test tramite la piattaforma. https://futurejobsfinder.vodafone