Seconda giornata di demo, convegni e workshop al Mobile World Congress di Barcellona, e, in tema di nuove reti e di iperconnettività, Vodafone e Huawei hanno allestito un’area demo aperta ai visitatori in cui è stata offerta l’esperienza delle reti live e dei nuovi dispositivi 5G ready.

Nello specifico, si legge in una nota congiunta delle due aziende, Vodafone ha realizzato dei siti con spettro 5G commerciale per creare una rete ad alte prestazioni con i prodotti e le soluzioni E2E di Huawei. Su questa rete sono stati forniti vari servizi eMBB utilizzando smartphone 5G e CPE di Huawei, in grado di offrire un’innovativa user experience e un assaggio di quello che sarà il mondo del 5G.

Le reti live di Vodafone sono state attivate nella zona centrale di Barcellona, nelle aree di Plaza Catalunya, Paseo de Gracia, Balmes e Universitat, mentre gli apparecchi Huawei sono stai utilizzati per garantire copertura di rete continua.

“Basandosi sullo spettro della banda C a 80 MHz, il picco di downlink raggiunto è stato di 1,7 Gbps nello scenario 5G live, mentre il throughput sempre in downlink è stato di circa 800 Mbps”, si legge nella nota.

Santiago Tenorio, Head of Networks Strategy and Architecture di Vodafone, ha visitato la zona esperienziale elogiando il risultato tecnico ottenuto dagli ingegneri di Vodafone e Huawei: “per aver incorporato velocemente gli ultimi standard 5G in una tecnologia commerciale”.

Il manager ha poi aggiunto: “Vodafone è sulla buona strada per realizzare reti 5G pronte per l’uso in diverse città europee, già a partire dalla seconda metà del 2019”.

“Vodafone e Huawei hanno completato con successo l’implementazione di una rete 5G live fornendo un’esperienza di servizio di altissimo livello basata sui terminali commerciali 5G. Huawei continuerà a collaborare all’interno del settore per promuovere l’uso commerciale del 5G”, ha commentato Yang Chaobin, Presidente Huawei 5G Product Line.

Nell’area dedicata della fiera è in esposizione il primo smartphone 5G di Huawei, “il telefono 5G pieghevole”. Presso lo stand Vodafone in Hall 3 e lo stand Huawei in Hall 1 Back Garden, invece, gli smartphone che utilizzano lo spettro 5G a 80MHz hanno dato prova di supportare download e riproduzione di file video superveloci.

“La latenza della percezione visiva dell’occhio umano è di circa 100 millisecondi, mentre la latenza su rete 5G sarà inferiore ai 20ms e risulterà ancora più bassa in alcune applicazioni aziendali come le smart factory, avvicinandosi allo zero”, spiegano ancora le due aziende nella nota.

Tornando all’architettura realizzata da Vodafone e Huawei per il Mobile World Congress, nella relazione tecnica si legge che i gNodeBs (5G) sono stati distribuiti in siti 4G LTE già esistenti e hanno fornito la stessa copertura degli eNodeB (4G LTE): “Queste prestazioni di rete dimostrano che le antenne attive (Massive MIMO) sono la chiave per ridurre il costo per bit sostenuto dagli operatori. Con la combinazione di 64T64R e larghezza di banda di 80 MHz, rispetto al 4G LTE, il 5G può aumentare di 20-25 volte la capacità di una singola cella e ridurre il costo del traffico per bit a un decimo”.

La copertura fornita da antenne attive, infine, rende possibile la costruzione di siti dove coesistono tecnologie di rete 4G e 5G, consentendo di risparmiare sui costi di realizzazione di un eventuale nuovo sito.