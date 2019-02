Dopo Samsung, anche Huawei mostra il suo smartphone 5G pieghevole 'il più veloce al mondo'. Il Mate X si apre a falco: i due schermi sulla parte anteriore e posteriore si uniscono per ampliare la superficie a disposizione di lavoro e intrattenimento. E' la nuova rivoluzione nel mercato degli smartphone e Apple per la prima volta resta a guardare.

Huawei lancia la nuova rivoluzione dello smartphone: 5G e pieghevole. Al Mobile World Congress di Barcellona, la Tlc cinese ha presentato il Mate X, un dispositivo che si apre a falco: i due schermi sulla parte anteriore e posteriore si uniscono per ampliare la superficie a disposizione di lavoro e intrattenimento. In più è 5G, compatibile con le nuove reti cellulari in fase di sviluppo. Il nuovo smartphone sarà sul mercato a metà del 2019 con un prezzo da primizia tecnologica, perché sono difficili da costruire: ben 2.299 euro per la versione con 8 Gigabyte di Ram e 512 GB di memoria interna.

Ryan Ding, Huawei Executive Director e Presidente del Carrier Business Group, ha mostrato il servizio di video-on-demand 4K su uno smartphone pieghevole Huawei 5G tramite una rete Vodafone Spagna 5G. La demo ha dimostrato la straordinaria larghezza di banda a livello di Gbit/s che le reti 5G potranno fornire.

Smartphone 5G, il prezzo calerà nei prossimi anni

Il dispositivo non sacrifica le dimensioni e l’usabilità dello smartphone: ha uno schermo primario da 6,6 pollici e uno secondario da 6,4 pollici, che si aprono con un meccanismo fatto da un centinaio di componenti come le ali del rapace, per dare una superficie quasi quadrata da 8 pollici e uno spessore, da chiuso, di appena 11 millimetri contro i 17 mm di altri prodotti. L’innovazione è elevata, così come il prezzo, ma “bisogna intenderli come dei prototipi, il primo passo versa una nuova generazione”, avvertono gli analisti di Gartner, che ci fanno immaginare a un costo degli smartphone 5G che si abbasserà negli anni.

A differenza delle conterranee Oppo e Xiaomi, che puntano sull’alleanza con l’americana Qualcomm, Huawei ha sviluppato in casa le sue componenti. L’ha evidenziato con soddisfazione Richard Yu, Ceo di Huawei Business Group, parlando del modem 5G Balong 5000, “il più veloce al mondo”, che sul Mate X si abbina al processore Kirin 980 con intelligenza artificiale.

“Quello dei ‘foldable’ è un mercato nuovo, ma siamo certi dell’approvazione del pubblico, così come siamo certi che sarà il pubblico a farci capire se siamo sulla strada giusta nello sviluppare il prodotto”, ha detto Piergiorgio Furcas, deputy general manager del consumer group italiano di Huawei. Sui tempi previsti per l’accettazione e l’adozione del nuovo formato di smartphone da parte del pubblico, “il mercato risponde velocemente, il futuro lo scopriremo subito”, ha concluso. Il Mate X “innova in linea con i trend del momento”, cioè il pieghevole e il 5G. Come lo è anche una versione del nuovo Samsung S10. Mentre Apple, per la prima volta, non è protagonista di una rivoluzione nel mercato degli smartphone, ma resta a guardare. Il suo primo iPhone 5G ci sarà nel 2020.

Il futuro è 5G

Nell’ultimo anno diversi operatori nel mondo hanno avviato i loro piani di implementazione del 5G, tecnologia che si sta sviluppando a una velocità maggiore rispetto a quanto stimato dal mercato. Il numero di utenti 3G e 4G in tutto il mondo ha raggiunto i 500 milioni in dieci e cinque anni dai rispettivi lanci commerciali. Si stima che il 5G impiegherà solo tre anni per raggiungere la stessa diffusione. Questa è la prima volta nel settore delle comunicazioni mobili che le apparecchiature dei sistemi e i terminali crescono e maturano con le stesse tempistiche. In futuro il 5G consentirà anche la digitalizzazione in tutti i settori, aumentando il margine di guadagno per gli operatori.