Dal Vodafone Village a Milano condotto, per la prima volta in Italia, un intervento di chirurgia da remoto live su rete 5G. Il prof. Matteo Trimarchi, otorinolaringoiatra dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha effettuato un intervento di microchirurgia laser transorale su un modello di laringe artificiale all’Ospedale San Raffaele operando direttamente da remoto.

“Riesco a muovere, senza latenza, il laser e con la pinza procedo al taglio del polipo”. Così ha effettuato, commentandolo anche, la prima simulazione in Italia di un intervento di chirurgia da remoto live su rete 5G il prof. Matteo Trimarchi, otorinolaringoiatra dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Trimarchi ha condotto, ieri, l’intervento di microchirurgia laser transorale su un modello di laringe artificiale all’Ospedale San Raffaele operando direttamente dal Vodafone Village sulla rete 5G dell’operatore. Chiaramente in sala operatoria, essendo un test, non c’era un paziente ma un tessuto che riproduceva un polipo sulle corde vocali.

“È ovvio che questa chirurgia necessità sempre di un operatore in sede, perché non è pensabile di effettuare un intervento simile senza un collaboratore nella sala operatoria”, ha aggiunto il prof. Trimarchi prima di esprimere con un sorriso la soddisfazione per il test effettuato con successo, in occasione dell’evento 5G Healthcare – Vodafone Conference & Experience Day, in cui Vodafone Italia ha presentato 9 progetti 5G nel settore, di cui 3 inediti.

Sabrina Baggioni, 5G Program director – Vodafone Italia, spiega nel video gli obiettivi dell’evento e i vantaggi della tecnologia mobile di quinta generazione nella sanità e per i pazienti.