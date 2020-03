“L’infrastruttura digitale è fondamentale per il nostro Paese. Ci accorgiamo solo adesso che sono necessarie, in quanto tutte le scuole hanno la necessità di erogare lezioni a distanza e le aziende hanno bisogno di bandalarga per lo smart working”.

Lo ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Vetrya, durante la trasmissione Coffe Break su La7.

Sul tema attuale della sorveglianza sanitaria tramite geolocalizzazione Tomassini ha aggiunto: “Il tracciamento non deve avvenire attraverso le celle telefoniche ma attraverso altri sistemi. Sì, quindi, all’analisi dei big data e tutto ciò che viene fuori dai database del sistema sanitario per la geolocalizzazione degli infetti da Covid-19”.

L’intervento di Luca Tomassini, Presidente e Ad di Vetrya al min 42:07 e al minuto 54:25 del video