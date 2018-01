TIM è per il secondo anno sponsor unico del Festival della Canzone Italiana che si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2018, con la direzione artistica di Claudio Baglioni.

Grazie a questa partnership con Sanremo2018 TIM offre la possibilità a tutti i clienti di concorrere per assistere alla finalissima del 10 Febbraio grazie al premio “Vinci Sanremo con TIM”.

Il concorso è riservato alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che sono clienti consumer o business di TIM e che, per parteciparvi, dovranno registrarsi sul sito www.vincisanremocontim.it dal 26 Gennaio al 2 Febbraio.

La piattaforma si presenta semplice da utilizzare, in modo che ogni utente possa partecipare al concorso in maniera facile e veloce. Caratterizzata dal colore dello sfondo blu, le sezioni di navigazione sono posizionate in alto a destra della home page, dove troviamo l’area ‘Regolamento’, per prendere visione dell’informativa e privacy e accettare il regolamento del concorso e ‘Partecipa’ , sezione dedicata all’utente di compilazione del form per l’iscrizione al concorso.

Tra tutti i partecipanti saranno estratti tre vincitori, ognuno dei quali sarà ospite di TIM, insieme ad un accompagnatore, nella serata finale del 10 febbraio, viaggio e pernottamento inclusi. L’estrazione avverrà nella giornata di Venerdì 2 Febbraio 2018.

I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e telefono, ai riferimenti indicati in fase di registrazione al concorso, e dovranno inviare, entro 24 ore, l’accettazione del premio firmando l’apposita liberatoria (che sarà loro fornita) e copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità) ai riferimenti che saranno loro indicati.

All’interno del sito anche grazie alla resa grafica, è facile muoversi per trovare i contenuti che più interessano. Le interfacce assicurano un accesso immediato ai documenti e un’interazione semplice con gli stessi. Ottimi i collegamenti alle pagine social di Facebook, Twitter e Google+ dell’iniziativa che troviamo nella parte bassa della home.

