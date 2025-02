Un’infrastruttura IT avanzata per un business in crescita

Vimec, azienda italiana specializzata in soluzioni di mobilità e ascensori, prosegue il suo percorso di trasformazione digitale per supportare l’espansione globale e migliorare la gestione dei dati aziendali. Con oltre 150.000 installazioni realizzate in tutto il mondo e una produzione che si estende su 35.000 metri quadrati, la necessità di un’infrastruttura IT scalabile, sicura e performante era diventata imprescindibile.

Dopo un’attenta valutazione, Vimec ha scelto la soluzione Virtual Private Cloud di Aruba, una piattaforma di virtualizzazione avanzata basata su VMware vCloud Director e VMware vSphere, che garantisce continuità operativa, elevati livelli prestazionali e scalabilità senza compromessi. Un servizio IaaS basato che consente di costruire e personalizzare veri e propri data center virtuali. Aruba Cloud, Pinnacle Partner di VMware by Broadcom, offre una soluzione cloud altamente ottimizzata, garantendo la massima efficienza per le imprese.

La scelta del Virtual Private Cloud di Aruba

Combinando la scalabilità e l’agilità del Public Cloud con il controllo e la sicurezza del Private Cloud, Virtual Private Cloud ha permesso a Vimec di superare le limitazioni della precedente infrastruttura, che era parzialmente on-premise e distribuita su più cloud provider. Questa configurazione non era più adeguata alle esigenze aziendali, soprattutto in termini di business continuity e disaster recovery.

La migrazione dei sistemi IT di Vimec, dalla sede di Luzzara a un ambiente cloud attestato sui data center Aruba, ha soddisfatto tutti i requisiti del progetto di modernizzazione, alleggerendo il carico di lavoro per il personale informatico che è ora libero di dedicarsi ad attività di più ampio respiro e valore, grazie anche al costante supporto dei tecnici Aruba Enterprise e a un efficiente sistema di ticketing.

Secondo Paolo Accorsi, IT Manager di Vimec: “Il passaggio al Virtual Private Cloud ci ha permesso di consolidare le nostre risorse IT, ottimizzare la gestione e rafforzare la sicurezza, tutto senza alcuna interruzione operativa. Aruba Enterprise si è dimostrato il partner ideale per accompagnarci in questa evoluzione“.

La soluzione di Aruba si distingue per diversi punti di forza:

risorse garantite e scalabilità dinamica , con la possibilità di variare lo spazio storage e la potenza di elaborazione in base alle necessità operative;

, con la possibilità di variare lo spazio storage e la potenza di elaborazione in base alle necessità operative; sicurezza e compliance , qualificata QC3 da ACN, DORA e NIS2 compliant, fondamentali per garantire l’integrità e la protezione dei dati aziendali;

, qualificata QC3 da ACN, DORA e NIS2 compliant, fondamentali per garantire l’integrità e la protezione dei dati aziendali; performance elevate , grazie all’utilizzo di storage SSD NVMe ridondato e data center Tier 4, che assicurano massima affidabilità e tempi di risposta ottimizzati;

, grazie all’utilizzo di storage SSD NVMe ridondato e data center Tier 4, che assicurano massima affidabilità e tempi di risposta ottimizzati; supporto continuo, grazie al team di esperti di Aruba Enterprise che ha seguito Vimec in ogni fase della migrazione e nella gestione quotidiana dell’infrastruttura.

Benefici concreti per Vimec e prospettive future

Il passaggio al Virtual Private Cloud ha determinato per Vimec risultati tangibili fin da subito. La realizzazione di disegni tecnici è ora completata in metà del tempo rispetto a prima, migliorando la customer experience e la rapidità dei processi interni. Le analisi di business intelligence, che richiedevano ore, vengono eseguite in pochi minuti, consentendo decisioni strategiche più rapide ed efficienti.

“Avendo risolto la questione del disaster recovery potremmo iniziare a immaginare il passaggio a un cluster o a sistemi ancora più avanzati: anche se l’azienda attualmente non lo richiede, sappiamo di disporre delle basi utili a far evolvere la business continuity nel momento in cui diventasse necessario senza le complicazioni che avremmo con un CED fisico“, ha aggiunto Accorsi.

La nuova infrastruttura cloud ha eliminato la necessità di gestire un data center fisico, riducendo i costi operativi legati a manutenzione, aggiornamento hardware e consumi energetici. Vimec dispone ora di un backup immutabile e ridondato geograficamente, garantendo la massima protezione dei dati aziendali.

L’adozione di un’infrastruttura cloud flessibile e all’avanguardia pone Vimec in una posizione strategica per affrontare le sfide future del settore. Con una soluzione conforme ai più alti standard di sicurezza e continuità operativa, l’azienda è pronta per una crescita sostenibile e innovativa.

Virtual Private Cloud è una soluzione qualificata QC3 da ACN, Dora e Nis2 compliant

Aruba si distingue per la propria infrastruttura tecnologica avanzata, le certificazioni e le partnership strategiche, come quella con VMware, di cui Aruba Cloud è Pinnacle Partner.

Alla luce della crescente ondata di minacce informatiche e per salvaguardare la continuità operativa nella produzione e fornitura di servizi essenziali per il pubblico nel settore finanziario e in quelli strategicamente rilevanti, la conformità alle normative europee in tema di cyber security, come il Regolamento DORA e la Direttiva NIS2, è sempre più centrale. Aruba fornisce alle imprese soluzioni mirate che le aiutano a raggiungere il livello di conformità richiesto.

Il Regolamento DORA e la Direttiva NIS2 puntano a rafforzare la resilienza operativa digitale delle aziende e in settori particolarmente rilevanti (identificati con il settore finanziario e in ulteriori settori definiti come “altamente critici” o “critici”), in un panorama sempre più connesso, e quindi anche più vulnerabile.

Il Gruppo Aruba ha inoltre ottenuto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) la qualifica al livello 3 (QC3) per i suoi servizi di Virtual Private Cloud e Hosted Private Cloud.

