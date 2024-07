“Sulle Telecomunicazioni c’è la grande novità dello scorporo della rete TIM, su quello noi faremo le nostre analisi di natura tecnica e daremo le risposte regolatorie appropriate”. Così ha commentato la separazione della rete TIM Giacomo Lasorella in questa videointervista rilasciata a Key4biz alcuni minuti prima di presentare al Parlamento la Relazione annuale.

Guarda la videointervista di Key4biz a Giacomo Lasorella, presidente Agcom

“C’è una riserva di valutazione”, ha poi aggiunto Lasorella durante il suo discorso sul ‘certificare’ Fibercop, che ha acquisito Netco, come wholesale only, perché “non sono ancora stati integralmente trasmessi all’Autorità gli accordi intercorsi tra i soggetti che hanno dato luogo allo scorporo”.

“Naturalmente”, ha continuato il presidente Agcom nel suo intervento, “per definire compiutamente il quadro e gli obblighi del nuovo assetto, e in particolare se ricorrano le condizioni previste dall’art. 91 del codice delle comunicazioni elettroniche per considerare il nuovo operatore come wholesale only, l’Autorità dovrà valutare attentamente gli accordi”.

L’approccio per regolare le Big Tech e il ruolo che l’Autorità è pronta a giocare sull’intelligenza artificiale sono gli altri temi della nostra videointervista.

“Sull’AI”, ci ha spiegato Lasorella, “avremo competenze sui settori di diretta competenza dell’Autorità”. Per esempio, la tutela dei minori, al diritto d’autore, la lotta alla disinformazione e alla manipolazione del dibattito pubblico. “Siamo a disposizione dei compiti che Governo e Parlamento vorranno affidarci. Tuttavia”, ha concluso il presidente Agcom, “c’è una serie di intersezione tra i nostri compiti attuali e l’intelligenza artificiale per i quali siamo pronti ad interloquire e a esserci”.

Per esserci Agcom si è anche tempestivamente dotata di un supporto qualificato in merito alle implicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale sugli ambiti di competenza dell’Autorità e sul ruolo che la stessa potrà assumere, mediante l’istituzione di un Comitato di esperti di alto livello, con funzioni consultive (delibera n. 11/24/CONS), che può avvalersi della collaborazione degli Uffici dell’Autorità di volta in volta interessati.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz