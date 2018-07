I videogiochi hanno raccolto 10 milioni di dollari su Kickstarter nel 2018

Un’analisi di ICO Partners ha rilevato che le raccolte fondi per videogiochi su Kickstarter hanno raccolto circa 10 milioni di dollari dall’inizio del 2018.

L’analisi evidenzia come la cifra Kickstarter sia in aumento di circa 400.000 $ rispetto all’anno scorso, picco negli ultimi tre. Il numero di campagne ammonta per ora a 723, il numero più basso per un semestre dal 2012 a oggi e un calo del 13% rispetto al semestre precedente. ICO Partners attribuisce il trend alla ricerca di nuovi mezzi da parte degli sviluppatori, che “ora capiscono quanto lavoro richieda il successo di una campagna su Kickstarter”.

Il numero di progetti andati a buon fine è relativamente stabile: 166 nel primo semestre 2018 contro 168 del semestre precedente. Solo tre campagne di videogiochi, nell’anno in corso, hanno superato il mezzo milione di dollari. Due di queste hanno superato il milione, rappresentando quindi più di un quinto del totale.