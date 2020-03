Vetrya ottiene la certificazione di qualità per l’IoT e l’IA

Il Gruppo guidato da Luca Tomassini ha ottenuto la certificazione che attesta la conformità del sistema di gestione aziendale di Vetrya agli stringenti requisiti richiesti dallo standard internazionale per la qualità in termini di sicurezza delle informazioni.

Vetrya è una delle prime aziende ad ottenere la certificazione ISO/IEC 27001:2013 per le soluzioni Internet of Things (IOT) e Intelligenza Artificiale.

Vetrya: certificazione per l’IT

Il Gruppo guidato da Luca Tomassini ha ottenuto la certificazione che attesta la conformità del sistema di gestione aziendale di Vetrya agli stringenti requisiti richiesti dallo standard internazionale per la qualità in termini di sicurezza delle informazioni.

La certificazione – rilasciata dall’organismo di certificazione Bureau Veritas a seguito del completamento dell’iter di verifica – ISO/IEC 27001:2013 è infatti la norma internazionale che definisce gli standard per realizzare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, con riguardo degli aspetti di sicurezza logica, fisica ed organizzativa.

La certificazione ottenuta si aggiunge quella già ottenuta da Vetrya per le piattaforme di video on demand e fornisce un nuovo importante riconoscimento della capacità dell’azienda di fornire servizi con livelli di qualità, affidabilità e sicurezza ‘best in class’ anche negli ambiti più innovativi di sviluppo tecnologico quali IOT e Intelligenza Artificiale.

Video on demand

Ad ottobre il gruppo Vetrya ha presentato VatiVision, la società costituita in collaborazione con Officina della Comunicazione, nata per gestire il servizio di video distribuzione mondiale in modalità streaming on demand di contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio cristiano.

Il servizio VatiVision verrà lanciato nel primo trimestre del 2020 e nasce con gli stessi obiettivi di Officina della Comunicazione, che in questi anni ha realizzato in collaborazione con diversi enti vaticani documentari, serie tv e film.

La piattaforma prevede una diffusione a livello mondiale con un’offerta di contenuti in streaming on demand per diffondere temi e valori cristiani attraverso strumenti e i linguaggi moderni, ottimizzando al massimo l’efficienza distributiva in modalità multi-device: web, smartphone, tablet, connect tv, game console, set top box.