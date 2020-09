Diventare leader nel segmento cloud computing, con un’offerta composta da servizi e prodotti in grado di coprire a 360° le esigenze di imprese e organizzazioni nazionali e multinazionali, con soluzioni infrastrutturali quali Communication, Collaboration, Iaas, Paas e Hybrid cloud.

E’ questo il nuovo obiettivo di Vetrya, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, con il lancio della nuova business unit Vetrya Cloud, destinata allo sviluppo dell’offerta di servizi, progetti e soluzioni che impiegano la tecnologia Microsoft Cloud Computing Azure per i processi di digital transformation delle imprese.

Vetrya Cloud

“Il mercato dei servizi digital ha subito repentini cambiamenti mentre ha assunto una forma sempre più centrale nelle vite di noi tutti durante questi ultimi mesi – ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya.

“Come Vetrya abbiamo colto le sfide e le opportunità di questo momento per porre le basi utili a guidare al meglio la trasformazione digitale tramite un’oculata ridefinizione della nostra struttura strategica e operativa. In quest’ottica, si inseriscono il completamento delle certificazioni Microsoft Azure e la definizione della business unit dedicata al cloud computing presentata oggi. Una scelta che ci permetterà di rispondere con prontezza alle nuove esigenze rappresentate dalle realtà aziendali in Italia e all’estero, e fornire un servizio completo in grado di supportarle nei processi di competitività e crescita”, ha concluso l’ad.

Hybrid Cloud

Le aree in cui la divisione andrà ad operare sono quelle dell’hybrid cloud basato su piattaforma Microsoft Azure, con sfruttamento delle potenti caratteristiche relative a big data, predictive analysis, cognitive services, artificial intelligence, così come le componenti di modern workplace che ruotano attorno alla piattaforma Microsoft365, determinanti durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus per abilitare allo smart-working tutte le organizzazioni.

La nascita di Vetrya Cloud prevede inoltre l’assunzione di figure professionali con competenze e certificazioni specialistiche che andranno a rafforzare il centro di sviluppo software esistente. La direzione di vendita dei servizi Cloud Computing sarà affidata a Pierpaolo Manzini, ingegnere informatico con oltre 30 anni di esperienza nel settore ICT/digital transformation.

Nel piano industriale di Vetrya, la business unit dedicata al Cloud computing andrà a costituire un pilastro fondamentale della strategia per i prossimi anni, con un fatturato atteso di circa 5 milioni di euro già nel 2021 e una marginalità pari a circa il 30%.