Se Internet, intelligenza artificiale e machine learning hanno determinato nuovi modi di agire, sperimentare, innovare e pensare, l’imminente avvento del 5G offrirà molteplici possibilità di sviluppo in settori cruciali quali lavoro, scuola e sanità.

Ne parla Luca Tomassini, Presidente e Ad del Gruppo Vetrya, nel suo nuovo libro ‘Il Grande Salto’, edito da LUISS e in uscita domani 12 novembre nelle principali librerie e online.

Con uno sguardo al passato, Tomassini compie un’analisi approfondita dell’impatto che la tecnologia esercita su stili di vita, benessere e salute del pianeta, teorizzando una vera e propria mutazione, un salto evolutivo che per la prima volta nella storia dell’umanità non conosce confini geografici, politici o ideologici: con il digitale è già possibile dar vita a una nuova rivoluzione in tutti i campi del sapere e dell’agire umano, sta a noi farci trovare preparati.

“Il libro di Luca Tomassini è manifesto di una chiamata alle armi di cultura e impresa”, leva che dovrebbe smuovere politica, media, società civile, scuola, scrive Gianni Riotta nella prefazione al libro. “Il grande salto è un saggio indispensabile per orientarsi con fiducia in un mondo sempre più interconnesso e per affrontare con maggior consapevolezza le prove che impone il nostro tempo”.