1. Il metaverso richiede controlli antitrust, per Vestager

Il metaverso ha bisogno di controllo normativo per evitare che fenomeni di concorrenza sleale si verifichino senza essere annotati. Lo ha detto Margrethe Vestager, commissaria europea Antitrust, secondo cui “è già tempo per noi di cominciare a domandarci come deve essere una sana concorrenza” nello spazio virtuale.

Il metaverso è finito sotto i riflettori in maniera più decisa da quando Mark Zuckerberg ha deciso di cambiare il nome di Facebook in Meta Platforms nel 2021, per riflettere in maniera plastica la sua scommessa che il settore diventi il successore tecnologico del mobile internet.

Quella mossa ha a sua volta innescato preoccupazioni sul possibile predominio di Meta nell’area.

Il controllo normativo dei mercati digitali si è intensificato in tutto il mondo negli ultimi tre anni, afferma Vestager, aggiungendo che “c’è un dibattito politico molto più ampio sul fatto che i mercati digitali necessitino di particolare attenzione”.

Bloomberg afferma che i funzionari dell’UE hanno già iniziato a esaminare come gli strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT stanno cambiando il panorama quando si tratta di regolamentare gli spazi digitali.

“Dobbiamo anticipare e pianificare il cambiamento, perché è un fatto ovvio che la nostra applicazione, i nostri processi legislativi, saranno sempre più lenti degli sviluppi del mercato”, ha detto Vestager in una conferenza a Bruxelles. “A volte dovremmo permetterci di essere audaci, per essere sicuri di essere all’altezza della sfida.”

Secondo quanto riferito, Microsoft è vicina a ricevere l’approvazione antitrust dell’UE per l’acquisizione da 69 miliardi di dollari dello sviluppatore di videogiochi Activision, dopo aver offerto accordi di licenza per i rivali. Microsoft sta cercando di affrontare Tencent e Sony nel mercato dei giochi, che dovrebbe essere una grande attrazione nel metaverso.

2. Cosa devono sapere le aziende sul metaverso nel 2023, secondo PwC

Il metaverso non è ancora “completamente pronto per il prime time”, ma è già in grado di generare un reale valore di business. Questo è il riassunto dell’elenco di sei previsioni del metaverso per il 2023 della società di servizi professionali PwC.

La sua previsione principale è che le applicazioni delle aziende saranno la forza trainante nel metaverso quest’anno. Ciò si basa sul fatto che sempre più aziende stanno sperimentando versioni digitali degli spazi fisici per aiutarle a perfezionare le esperienze dei clienti nella vita reale, dai rivenditori e ristoranti che testano le configurazioni di negozi e tavoli, ai produttori che costruiscono gemelli digitali.

Grafico Pwc

PwC sostiene che il metaverso ridefinirà l’agenda di ogni leader aziendale – l’82% si aspetta che il metaverso faccia parte dei propri piani nei prossimi tre anni – e creerà una corsa per nuove competenze, in particolare per artisti e designer 3D.

Altre previsioni includono che l’intelligenza artificiale potrebbe essere trasformativa per il metaverso, in quanto potrebbe rendere più semplice la creazione di esperienze coinvolgenti ed estrarre approfondimenti da grandi quantità di dati e simulazioni, incluso il monitoraggio dell’attività degli avatar.