Velocità Internet 4G degli operatori low cost, a quanto vanno?

Con l’emergenza Coronavirus è il conseguente lockdown, sono tantissimi gli italiani che lavorano su Internet in smart working o che utilizzano i servizi online per restare in contatto con parenti e amici.

In alcuni casi non si ha un’offerta fissa in casa, come l’ADSL o la fibra, ma si utilizza la connessione dati del cellulare o di un hotspot. Grazie alla velocità Internet 4G e 4G+ oggi è possibile avere una rete Internet mobile particolarmente performante, anche oltre i 100 Mbps in download.

Ma che dire dei cosiddetti operatori low cost che propongono tariffe esageratamente convenienti a fronte di un numero di giga consistente? Ci sono limitazioni sulla velocità?

Facendo un confronto delle tariffe tutto compreso per gli smartphone attualmente disponibili vi renderete conto di quante promozioni sono disponibili oggi, anche senza spostarsi da casa: la maggior parte degli operatori, infatti, permette di effettuare la portabilità via Internet e di ricevere la scheda a casa.

Se il vostro attuale numero di giga mensili vi sta stretto, tenendo conto dell’aumento dei consumi durante la quarantena, potete dunque valutare un cambio operatore: vediamo, quindi, quali sono le velocità Internet 4G degli operatori più economici sul mercato.

Velocità Internet 4G Iliad

Iliad non è un operatore virtuale ma propone delle tariffe particolarmente aggressive rispetto alla concorrenza diretta. Tuttavia non sono previsti limiti sulla velocità Internet 4G: si può arrivare fino ad un massimo di 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Velocità Internet 4G Kena Mobile

L’operatore virtuale Kena, di proprietà di TIM, offre anch’esso una connessione dati in 4G: in questo caso, però, la velocità è limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload.

Velocità Internet 4G ho-mobile

Un’altra compagnia virtuale molto richiesta è ho. mobile, second brand di Vodafone Italia: anche in questo caso la banda in download arriva ad un massimo di 30 Mega. Più veloce, invece, è l’upload, sempre a 30 Mbps.

Velocità Internet 4G Very Mobile

Very Mobile è l’ultimo operatore “semivirtuale” arrivato sul mercato, frutto della nuova strategia commerciale di WINDTRE: esattamente come ho., questo operatore consente di navigare in 4G ad una velocità in download e in upload di 30 Mbps.

Velocità Internet 4G Fastweb Mobile

Già da qualche settimana l’operatore virtuale di Fastweb ha cominciato la migrazione di propri servizi su rete WINDTRE (fino allo scorso anno la copertura era quella TIM). Secondo le informazioni rese note sul sito, la velocità Internet 4G massima con l’offerta Mobile della compagnia è di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Velocità Internet 4G Poste Mobile

Stessa velocità e stesso operatore di appoggio per l’operatore virtuale di Poste Italiane: con le offerte PosteMobile, quindi, si può arrivare a 150 Mbps di velocità massima in download e 50 Mbps in upload sfruttando la copertura WINDTRE.

Velocità 4G CoopVoce

Secondo le informazioni pubblicate sul sito ufficiale di CoopVoce, le offerte con Internet incluso prevedono una velocità massima in download di 100 Mbps e in upload di 50 Mbps, sfruttando le reti TIM.

Velocità 1Mobile 4G

Se siete interessati alle offerte 1Mobile, invece, la velocità massima viene limitata a 60 Mbps, sia in download che in upload, con la copertura Vodafone.

Sul mercato è possibile trovare anche altre compagnie low cost: in molti casi la banda viene limitata a 60 Mbps in download. Alcuni operatori virtuali, invece, garantiscono velocità massime fino a 100 Mbps, lo standard per una rete LTE “classica”.

Tuttavia possiamo dire che già con una banda a 30 Mega è possibile fare praticamente tutto su Internet, dallo streaming (anche in ottima risoluzione) al gaming, dalla semplice navigazione all’uso dei software per le videochiamate: se state pensando di cambiare compagnia per risparmiare, quindi, puntate sull’operatore che ha la migliore copertura nella vostra zona e che riceve meglio in casa.