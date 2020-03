Tariffe con tanti minuti e giga per marzo 2020: 5 consigli

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Il decreto governativo relativo all’emergenza Coronavirus riduce al minimo gli spostamenti fuori da casa, se non per motivi di lavoro e di reale necessità (principalmente salute e spesa): l’uso di tariffe con tanti minuti e giga diventa, quindi, di fondamentale importanza, sia per lavoro, per mantenere i contatti con amici e parenti, ma anche per svago.

Tariffe con minuti e giga: 5 consigli

Che cosa fare, quindi, se si ha bisogno di una nuova tariffa per il cellulare, tenendo conto delle nuove esigenze di utilizzo?

È probabile che sempre più persone oggi abbiano bisogno di molti minuti e giga da condividere con la famiglia, soprattutto se non si possiede una linea di casa. Su SosTariffe.it potete come sempre confrontare le tariffe mobili del periodo e scegliere in base alle vostre effettive necessità, ma vogliamo segnalarvi subito 5 offerte con tanti minuti e tanti giga ad un costo contenuto, da attivare anche online attraverso i siti ufficiali delle compagnie telefoniche.

Offerte Kena e ho. mobile

Gli operatori virtuali di TIM e Vodafone continuano con le promozioni sulle offerte tutto compreso per smartphone. La migliore prevede minuti illimitati, sms illimitati e ben 70 GB di Internet, con attivazione gratuita, a soli 5,99 euro al mese. Entrambe le compagnie, però, riservano questa formula a chi proviene da Iliad o altri operatori virtuali.

Potete visitare i portali dei due gestori per saperne di più e per sapere se anche voi potete usufruire della promozione migliore.

1Mobile 75xPlus Reward

L’operatore virtuale 1Mobile alza il tiro e lancia la nuova 75xPlus Reward, un pacchetto che cambia prezzo e numero di giga a partire dal terzo mese. Inizialmente il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese, con minuti illimitati, 50 sms e 75 GB di Internet. Dal terzo rinnovo, invece, il canone mensile cala a 7,99 euro al mese e i giga a disposizione salgono a 90.

Il costo di attivazione dell’offerta 1Mobile è pari a 10 euro una tantum. L’operatore si appoggia alle reti Vodafone e offre una connessione con velocità massima di 60 Mbps.

Rabona TOP 100

Un’altra compagnia virtuale interessante che opera su reti Vodafone è Rabona Mobile: in questo periodo offre un piano con minuti illimitati, sms illimitati e 100 GB (alla velocità massima di 60 Mbps) a soli 7,99 euro al mese. In promozione anche il contributo di attivazione, pari a 2 euro una tantum.

WINDTRE Unlimited

Questa settimana è stata svelata l’offerta unificata di Wind e Tre sotto il brand WINDTRE. Sul listino troviamo offerte per tutte le tasche ed esigenze ma a nostro avviso la più interessante è la tariffa Unlimited, dove potrete avere tutto illimitato (chiamate, sms e traffico dati) a 29,99 euro al mese. Se volete avere la massima libertà di utilizzo, quindi, questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Certo, il costo è superiore rispetto alle altre soluzioni, ma sarebbe una vera e propria alternativa alla rete fissa.

È previsto un contributo per la sim pari a 10 euro una tantum. La richiesta del piano è effettuabile dal sito ufficiale.

PosteMobile Creami Relax 100

Se volete spendere meno e sfruttare comunque la rete WINDTRE, potete prendere in considerazione il servizio PosteMobile, con una velocità di connessione massima di 150 Mbps. Tra le offerte più interessanti del listino della compagnia virtuale troviamo Creami Relax 100. Anche in questo caso il numero di giga e il costo mensile migliorano con il passare dei mesi:

chiamate e sms illimitati, 80 GB: 10 euro al mese per 3 mesi;

chiamate e sms illimitati, 80 GB: 9 euro al mese dal 4° al 6° mese;

chiamate e sms illimitati, 80 GB: 8 euro al mese dal 7° al 12° mese;

chiamate e sms illimitati, 100 GB: 8 euro al mese dal secondo anno.

L’attivazione della sim PosteMobile prevede un contributo pari a 15 euro.

Queste sono alcune delle numerose offerte con più minuti e più giga a prezzi interessanti che potrebbero essere utili in un questo periodo di relegazione forzata, sostituendo parzialmente o totalmente il fisso di casa.