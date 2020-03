Emergenza Covid-19, tutte le offerte degli operatori

Il traffico in rete costa, ed è per questo che gli operatori italiani, nell’ambito della Solidarietà Digitale, hanno deciso di offrire delle agevolazioni ai propri clienti.

Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.

L’emergenza COVID-19 costringe gli italiani a casa, e gli appelli fatti da tutti – dalle istituzioni fino alle celebrità – ripetono un concetto semplice ma chiaro: non uscire a meno che non sia assolutamente necessario (e certificato) fino a quando la pandemia non comincerà ad allentare la sua morsa sul Paese.

Tutte le offerte degli operatori per il Coronavirus

E, a quanto ormai prevedono quasi tutti i modelli, questo non avverrà tanto presto. Sarà una primavera diversa, che costringerà parenti, colleghi di lavoro e amici a sentirsi al telefono o, al più, a vedersi utilizzando videochiamate e applicazioni per la videoconferenza.

Da WhatsApp a Facetime, da Microsoft Teams a Google Meet, tutta Italia sta sperimentando la cosiddetta telepresenza, che sia per seguire lezioni scolastiche, per accordarsi sulle modalità dello smart working casalingo o per una semplice chiacchierata.

Tutto questo è reso possibile da Internet fisso e mobile, e se la pandemia fosse arrivata qualche anno fa di certo avremmo avuto molti meno mezzi a disposizione per cercare di superare, almeno un po’, la distanza fisica obbligatoria di queste settimane.

Con un problema: il traffico in rete costa, ed è per questo che gli operatori italiani, nell’ambito della Solidarietà Digitale, hanno deciso di offrire delle agevolazioni ai propri clienti.

Come sempre, per attivare una nuova offerta di telefonia mobile o fissa basta visitare il sito di SOSTariffe.it e mettere a confronto le diverse proposte fino a trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

La proposta di TIM: voce e giga illimitati

Per quanto riguarda TIM, i clienti di rete fissa che ancora non hanno un’offerta con telefonate illimitate avranno il traffico voce nazionale verso tutti i numeri fissi e mobili gratuito fino al 30 aprile 2020. Bisogna però chiedere l’agevolazione: basta farlo chiamando (gratis) il Servizio Clienti per linea fissa al 187. In più c’è TIMvision, il servizio di streaming TV di TIM, offerto gratuitamente (di nuovo: per chi ancora non l’avesse) fino al 15 aprile 2020.

Qui invece è necessaria l’attivazione sul sito TIM a questo indirizzo attraverso la connessione Wi-Fi di casa da rete fissa.

Per i clienti TIM mobile, invece, ci sono Giga illimitati per un mese per tutti coloro che hanno un’offerta dati a pagamento attiva: per accedere all’agevolazione bisogna visitare il sito TIM Party, all’indirizzo timparty.it oppure dall’app MyTIM, che si può scaricare dallo store del proprio smartphone.

Per avere più informazioni, il servizio clienti TIM fisso è raggiungibile al 187 e il mobile al 119.

Vodafone pensa a studenti e smart working

Diversa la proposta di Vodafone, che si rivolge nello specifico agli studenti: l’operatore offre infatti Giga illimitati per un mese a tutti gli studenti a partire dalle scuole superiori, dai 14 ai 26 anni, proprio per far fronte alla necessità di traffico disponibile per le video-lezioni (che come tutti i contenuti video, soprattutto se ad alta definizione, possono rapidamente azzerare la propria dotazione di gigabyte). Chi non ha ricevuto il messaggio di Vodafone con le indicazioni su come attivare l’offerta deve chiamare il numero 42100.

Anche i titolari di partita IVA in possesso di un’utenza Vodafone Business possono approfittare del mese gratuito di gigabyte, con l’obiettivo di agevolare lo smart working per autonomi, professionisti e piccole attività: in questo caso la promozione si attiva automaticamente (ma se non si è ricevuto alcun messaggio o notifica che informa della situazione, è meglio fare una chiamata al servizio clienti).

100 GB in sette giorni per WindTre

WindTre – proprio in questi giorni, infatti, è caduta ogni residua distinzione tra i due operatori che si sono fusi qualche anno fa, e anche i relativi vecchi siti non sono più raggiungibili – regala invece 100 gigabyte di Internet gratuiti da utilizzare per sette giorni, che ovviamente vanno a sommarsi a quelli già disponibili con la propria offerta attiva.

Anche in questo caso non è necessaria nessuna procedura da parte del cliente per l’attivazione, ma è sufficiente attendere l’arrivo dell’SMS.

In più, WindTre Business permette ai suoi clienti di aderire a un piano tariffario con minuti e giga illimitati con passaggio a costo zero.

Fastweb propone 1 milioni di giga “in sharing”

1 milione di Giga gratis: ecco quanto ha deciso di offrire Fastweb alla sua community a partire dallo scorso 13 marzo. L’operatore ha infatti messo a disposizione di tutti i suoi clienti questa quota complessiva che riguarda il traffico effettuato con la SIM mobile Fastweb; tale quota, fino al raggiungimento del milione di gigabyte, permetterà di non sfruttare il traffico dati della propria offerta, in automatico.

Quando il contatore (disponibile sul sito Fastweb) segnerà 1 milione, si tornerà invece a utilizzare il traffico incluso nella propria offerta.

Iliad, un pensiero a chi di solito non usa la rete dati

Per quanto riguarda Iliad, che già può vantare offerte molto generose per quello che riguarda la dotazione di gigabyte per il traffico dati, l’operatore offre, per tutti coloro che hanno sottoscritto l’offerta Voce a 4,99 al mese entro l’11 marzo, anche 10 GB di traffico dati, oltre alle chiamate senza limiti verso i fissi di più di 60 destinazioni e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Insomma, l’attenzione è andata non tanto a chi ha già offerte da decine di gigabyte ma a chi al contrario di solito utilizza soltanto i minuti per le conversazioni vocali, e che magari in questo periodo si trova per la prima volta a voler usare la videochiamata per vedere i propri parenti.

Il servizio si attiva e disattiva automaticamente, e gli utenti vengono contattati tramite SMS per essere informati dell’attivazione della promozione.

30 giorni e 100 Giga con Coopvoce

Infine CoopVoce, operatore virtuale su rete TIM 4G, ha lanciato la promozione gratuita Carta 100 Giga. A partire dal 17 marzo e fino al 3 aprile, si avranno 100 GB di traffico dati validi in Italia per 30 giorni dall’attivazione: per farlo è sufficiente inviare un SMS al numero 4243688 con la stringa “SI 100 GIGA”, oppure accedere attraverso l’app di CoopVoce oppure l’Area Clienti del sito ufficiale.

Per le imprese, invece, l’offerta sarà sottoscrivibile a partire dal 26 marzo 2020. Al termine dei 30 giorni di promozione per la solidarietà digitale, l’opzione verrà disattivata in automatico.

Fonti:

www.tim.it

www.vodafone.it.

www.windtre.it

www.fastweb.it

www.iliad.it

www.coopvoce.it