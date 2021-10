VatiVision, Luigi Tornari nuovo Amministratore delegato

Luigi Tornari è il nuovo Amministratore delegato di Vativison, la piattaforma streaming on-demand di contenuti culturali, artistici e religiosi ispirati al messaggio cristiano.

“Sono molto felice di entrare a fare parte di una giovane realtà che, dopo un solo anno di vita, è arrivata a ricoprire un ruolo di primaria importanza nel settore dello streaming on-demand di contenuti di qualità” afferma Luigi Tornari, che continua “accolgo la nuova sfida con entusiasmo, pronto a contribuire con il mio bagaglio professionale a questo importante progetto”.

Nato a Bergamo, giornalista professionista, Tornari è dal 2004 professore a contratto all’Università Cattolica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dove insegna Teoria e Tecnica della Comunicazione Mediale. Dal 1997 fino a giugno del 2021 è stato il direttore responsabile della testata giornalistica di RTL 102.5. Ha collaborato con i quotidiani il Giorno e La Stampa.

VatiVision: piattaforma multi-device dai contenuti religiosi

La piattaforma, inaugurata la scorso 4 giugno, nasce con l’obiettivo di utilizzare strumenti e linguaggi moderni per diffondere cultura, arte e la fede, la piattaforma VatiVision ha già disponibili sul sito documentari, biografie e film. “Inoltre, come ha spiegato Luca Tomassini, presidente di VatiVision, la piattaforma produrrà anche contenuti originali grazie alla collaborazione di Officina della Comunicazione, società di produzione cinematografica che ha collaborato con diversi Enti vaticani per la realizzazione di produzioni destinate alla diffusione nazionale e internazionale”.

La soluzione non prevede nessun abbonamento, ma si basa sul modello transazionale “vedo quello che voglio, dove voglio”. Sarà infatti possibile acquistare i singoli contenuti desiderati, vedendoli anche offline quando si vuole attraverso le app disponibili sui principali store Apple, Google, Samsung, Android TV e TIMVision, la TV di TIM.

Il cuore tecnologico del servizio è la piattaforma di distribuzione video di Vetrya Eclexia, sviluppata interamente in Italia e recentemente riconosciuta dalla prestigiosa rivista statunitense CIO Applications come una della 10 migliori piattaforme al mondo per soluzioni e servizi Media, Entertainment & Business Transformation.