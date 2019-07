Vademecum Privacy. Quaderno operativo per il trattamento dei dati nella PA (2019). Vol. 3

Autori Nadia Corà – Matteo Marconato

Editore Maggioli Editore

Pagine 60

Pubblicazione Giugno 2019 (I Edizione)

ISBN: 8891632876

Prezzo: € 54,00

Questo 3° Quaderno approfondisce il tema introdotto nel 1° e nel 2° Quaderno relativo al Piano protezione dati, in particolare approfondendo il sistema di protezione e il risk management. Vengono poi esaminati, sempre in chiave operativa, gli atti di designazione di dirigenti/PO e incaricati. Nella sezione dedicata alla sicurezza informatica si tratta di “data breach da virus/ramsonware”. In particolare si passa in ras-segna il catalogo dei principali virus e si indicano le misure di gestione.

Il Vademecum Privacy nasce per accompagnare e sostenere l’ente, i dirigenti, i responsabili di posizione organizzativa e tutti i dipendenti impegnati nello svolgimento di attività relative alle operazioni di trattamento dei dati personali, attraverso la pubblicazione di sei Quaderni operativi sulle tematiche più stringenti in materia di privacy.

La pubblicazione è naturalmente diretta anche al DPO che, nell’espletamento dei suoi compiti di vigilanza e consulenza, può utilmente usufruire delle soluzioni proposte nel quaderno e suggerirlo all’ente quale utile strumento di supporto per il corretto trattamento dei dati personali.



In particolare, in questo terzo Quaderno si affrontano i seguenti temi:

• Protezione dei dati personali: il sistema di protezione e il risk management nel Piano protezione dati. La conformità alle norme UNI ISO

• Trattamento dei dati personali: la designazione di dirigenti e/o posizioni organizzative e di incaricati per il trattamento dei dati

• Sicurezza informatica: Data Breach da virus ransomware. L’importanza del team

• Formulario: la procedura per la gestione di Data Breach ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Nadia Corà: Avvocato amministrativista area Legal Tech

Matteo Marconato: Information Security Manager. Consulente in materia di Intelligenza Artificiale, Big Data e Industria 4.0